29 апреля 2025

Почему нельзя просто взять и прекратить бои в зоне СВО на 30 дней: Лавров объяснил позицию Москвы

Лавров: заявление Путина о перемирии ко Дню Победы — это начало переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров обозначил позицию России относительно перемирия Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявление президентом страны Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы является сигналом готовности к прямым переговорам без предварительных условий. При этом Москва не согласна на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня, поскольку знает цену призывам властей Украины.

С этими и другими заявлениями по итогам СМИД БРИКС выступил на пресс-конференции глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Почему Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, какие на самом деле мотивы у Киева и другие ответы министра — в материале URA.RU.

Москва заметила непоследовательность в действиях Киева

В Кремле осведомлены о реальных мотивах инициатив Киева по установлению режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — отметил Лавров.

Ранее ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия. Среди проведенных украинскими войсками атак: артиллерийские обстрелы и удары дронов по позициям ВС РФ и гражданским в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму.

Почему чревато устанавливать мир на 30 дней

Россия не видит возможности честного мониторинга для соблюдения 30-дневного перемирия. Об этом сказал глава МИД РФ Лавров. Он добавил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования режима прекращения огня необходимо установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения. Такие меры требуются из-за случаев организации провокаций со стороны украинских властей.

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Военные РФ неоднократно фиксировали провокации в период последнего перемирия
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Перемирие — это начало прямых переговоров с Украиной

Путин, предложив перемирие в дни празднования 80-летия Победы, продемонстрировал готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Новое знание, Сергей Лавров. Москва
Лавров дал понять заинтересованность Кремля в установлении мира
Фото:

Перемирие на 30 дней, как того требует Украина, в данной ситуации рассматривается именно как предварительное условие, подчеркнул Лавров. Таким образом оно противоречит идее незамедлительного диалога.

Позиция США созвучна с Россией

«Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время», — заявил министр Лавров.

Соединенные Штаты Америки. США. Пермь
В Кремле подчеркнули, что Вашингтон идет с Москвой в одном направлении
Фото:

По его словам, Россия намерена поддерживать прозрачный характер взаимоотношений с США, не допуская при этом ущерба для устойчивых традиционных связей с ее стратегическими союзниками и единомышленниками. Он отметил, что сотрудничество с партнерами сейчас ведется по самым разным направлениям.

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Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявление президентом страны Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы является сигналом готовности к прямым переговорам без предварительных условий. При этом Москва не согласна на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня, поскольку знает цену призывам властей Украины. С этими и другими заявлениями по итогам СМИД БРИКС выступил на пресс-конференции глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Почему Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, какие на самом деле мотивы у Киева и другие ответы министра — в материале URA.RU. В Кремле осведомлены о реальных мотивах инициатив Киева по установлению режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — отметил Лавров. Ранее ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия. Среди проведенных украинскими войсками атак: артиллерийские обстрелы и удары дронов по позициям ВС РФ и гражданским в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму. Россия не видит возможности честного мониторинга для соблюдения 30-дневного перемирия. Об этом сказал глава МИД РФ Лавров. Он добавил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования режима прекращения огня необходимо установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения. Такие меры требуются из-за случаев организации провокаций со стороны украинских властей. Путин, предложив перемирие в дни празднования 80-летия Победы, продемонстрировал готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Перемирие на 30 дней, как того требует Украина, в данной ситуации рассматривается именно как предварительное условие, подчеркнул Лавров. Таким образом оно противоречит идее незамедлительного диалога. «Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время», — заявил министр Лавров. По его словам, Россия намерена поддерживать прозрачный характер взаимоотношений с США, не допуская при этом ущерба для устойчивых традиционных связей с ее стратегическими союзниками и единомышленниками. Он отметил, что сотрудничество с партнерами сейчас ведется по самым разным направлениям.
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