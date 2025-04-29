Почему нельзя просто взять и прекратить бои в зоне СВО на 30 дней: Лавров объяснил позицию Москвы

Лавров: заявление Путина о перемирии ко Дню Победы — это начало переговоров

29 апреля 2025 в 23:57 Размер текста - 17 +

Лавров обозначил позицию России относительно перемирия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявление президентом страны Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы является сигналом готовности к прямым переговорам без предварительных условий. При этом Москва не согласна на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня, поскольку знает цену призывам властей Украины. С этими и другими заявлениями по итогам СМИД БРИКС выступил на пресс-конференции глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Почему Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, какие на самом деле мотивы у Киева и другие ответы министра — в материале URA.RU. Москва заметила непоследовательность в действиях Киева В Кремле осведомлены о реальных мотивах инициатив Киева по установлению режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — отметил Лавров. Ранее ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия. Среди проведенных украинскими войсками атак: артиллерийские обстрелы и удары дронов по позициям ВС РФ и гражданским в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму. Почему чревато устанавливать мир на 30 дней Россия не видит возможности честного мониторинга для соблюдения 30-дневного перемирия. Об этом сказал глава МИД РФ Лавров. Он добавил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования режима прекращения огня необходимо установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения. Такие меры требуются из-за случаев организации провокаций со стороны украинских властей. Военные РФ неоднократно фиксировали провокации в период последнего перемирия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Перемирие — это начало прямых переговоров с Украиной Путин, предложив перемирие в дни празднования 80-летия Победы, продемонстрировал готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров дал понять заинтересованность Кремля в установлении мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перемирие на 30 дней, как того требует Украина, в данной ситуации рассматривается именно как предварительное условие, подчеркнул Лавров. Таким образом оно противоречит идее незамедлительного диалога. Позиция США созвучна с Россией «Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время», — заявил министр Лавров. В Кремле подчеркнули, что Вашингтон идет с Москвой в одном направлении Фото: Сергей Русанов По его словам, Россия намерена поддерживать прозрачный характер взаимоотношений с США, не допуская при этом ущерба для устойчивых традиционных связей с ее стратегическими союзниками и единомышленниками. Он отметил, что сотрудничество с партнерами сейчас ведется по самым разным направлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявление президентом страны Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы является сигналом готовности к прямым переговорам без предварительных условий. При этом Москва не согласна на предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня, поскольку знает цену призывам властей Украины. С этими и другими заявлениями по итогам СМИД БРИКС выступил на пресс-конференции глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Почему Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, какие на самом деле мотивы у Киева и другие ответы министра — в материале URA.RU. В Кремле осведомлены о реальных мотивах инициатив Киева по установлению режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — отметил Лавров. Ранее ВС РФ зафиксировали 4900 нарушений режима Пасхального перемирия. Среди проведенных украинскими войсками атак: артиллерийские обстрелы и удары дронов по позициям ВС РФ и гражданским в Курской, Белгородской, Брянской областях и Крыму. Россия не видит возможности честного мониторинга для соблюдения 30-дневного перемирия. Об этом сказал глава МИД РФ Лавров. Он добавил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, для эффективного функционирования режима прекращения огня необходимо установить строгий и прозрачный мониторинг ситуации по всей линии соприкосновения. Такие меры требуются из-за случаев организации провокаций со стороны украинских властей. Путин, предложив перемирие в дни празднования 80-летия Победы, продемонстрировал готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения предварительных условий. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Перемирие на 30 дней, как того требует Украина, в данной ситуации рассматривается именно как предварительное условие, подчеркнул Лавров. Таким образом оно противоречит идее незамедлительного диалога. «Я думаю, в ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в практические дела — покажет ближайшее время», — заявил министр Лавров. По его словам, Россия намерена поддерживать прозрачный характер взаимоотношений с США, не допуская при этом ущерба для устойчивых традиционных связей с ее стратегическими союзниками и единомышленниками. Он отметил, что сотрудничество с партнерами сейчас ведется по самым разным направлениям.