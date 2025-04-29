В Курганской области подешевели яйца, но взлетел в цене кофе

В Курганской области снизились цены на яйца, однако заметно подорожали кофе, чай и какао. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Банк России.
«Причина снижения цен на яйца — рост их производства как в целом по стране, так и в регионе, что привело к увеличению их предложения в Курганской области. За 12 месяцев яйца подешевели сильнее остальных продовольственных товаров (-19,83%)», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Центробанка.
Причиной подорожания кофе эксперты называют неурожай в странах производителях, из-за чего сократилось предложение. К тому же, издержки переработчиков на сырье увеличились, возросли расходы на логистику. В результате накопленный за 12 месяцев прирост цен на чай, кофе и какао оказался существенным — 17,60%.
Ранее курганцы отмечали снижение цен на яйца в феврале. Они подешевели в некоторых супермаркетах федеральной торговой сети.
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