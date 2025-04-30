По всей Перми продолжается круглосуточная уборка улично-дорожной сети, дворов и крыш. По оценкам метеорологов, прошедший снегопад стал сильнейшим в XXI веке. За два дня выпало порядка 88% осадков от месячной нормы.
Уже после прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе коммунальных служб. В период непогоды в городе участились ДТП, наблюдались проблемы с общественным транспортом. Мониторить ситуацию и реагировать на вызовы надзорным органам и ответственным ведомствам преходилось в режиме нон-стоп. О том, как пермяки справлялись со стихией узнаете из трансляции URA.RU. А самые яркие кадры — собраны в нашей фотогалерее.
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