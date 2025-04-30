Мощнейший снегопад прошел: как пермяки справлялись с последствиями стихии. Фотогалерея

Прокуратура нашла нарушения в уборке пермских улиц после интенсивного снегопада
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Непогода доставила проблемы и пешеходам, и водителям
Непогода доставила проблемы и пешеходам, и водителям Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

По всей Перми продолжается круглосуточная уборка улично-дорожной сети, дворов и крыш. По оценкам метеорологов, прошедший снегопад стал сильнейшим в XXI веке. За два дня выпало порядка 88% осадков от месячной нормы.

Уже после прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе коммунальных служб. В период непогоды в городе участились ДТП, наблюдались проблемы с общественным транспортом. Мониторить ситуацию и реагировать на вызовы надзорным органам и ответственным ведомствам преходилось в режиме нон-стоп. О том, как пермяки справлялись со стихией узнаете из  трансляции URA.RU. А самые яркие кадры — собраны в нашей фотогалерее.

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По всей Перми продолжается круглосуточная уборка улично-дорожной сети, дворов и крыш. По оценкам метеорологов, прошедший снегопад стал сильнейшим в XXI веке. За два дня выпало порядка 88% осадков от месячной нормы. Уже после прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе коммунальных служб. В период непогоды в городе участились ДТП, наблюдались проблемы с общественным транспортом. Мониторить ситуацию и реагировать на вызовы надзорным органам и ответственным ведомствам преходилось в режиме нон-стоп. О том, как пермяки справлялись со стихией узнаете из  трансляции URA.RU. А самые яркие кадры — собраны в нашей фотогалерее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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