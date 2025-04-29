В Перми чиновники проверяют качество уборки от снега дворов и крыш

После мощного снегопада, который шел в Перми более суток, из многих дворов города утром оказалось сложно и выехать, и выйти. На крышах домов вновь образовались снежные шапки и сосульки. В мэрии Перми напоминают, что за уборку крыш и придомовых территорий отвечают управляющие организации. Со своей стороны чиновники вышли в рейды, чтобы проверить их работу.
«Ответственность за уборку придомовых территории, а также уборку кровель многоквартирных домов лежит на управляющих организациях. Для проверки качества уборки организованы ежедневные обследования придомовых территорий и кровель многоквартирных домов. Рейды проводят сотрудники городского департамента ЖКХ и районных администраций. Информация по выявленным в ходе рейдов замечаниям направляется в адрес обслуживающих организаций для устранения нарушений в кратчайшие сроки», — говорится на сайте администрации Перми.
Жалобы пермяков на уборку придомовых территорий и крыш домов принимает Инспекция государственного жилищного надзора. Позвонить туда можно по номерам: 241-09-02, 241-14-45 и 241-13-54. Также можно обратиться в администрацию вашего района.
Между тем ликвидация последствий снегопада, который стал самым мощным в 21 веке, в Перми продолжается со вчерашнего дня. Спецтехника работала во всех районах города как ночью, так и днем. На улицы вывели максимальное количество машин и тракторов, а также рабочих. Глава Перми Эдуард Соснин совместно с подрядчиками ночью сам инспектировал качество уборки улиц.
«Ночью наши службы продолжили активную работу по расчистке улиц после аномального снегопада. На уборку и вывоз снега вышло 124 единицы техники — комбинированные дорожные машины, средства малой механизации, тракторы, погрузчики, самосвалы и малые дорожные машины. Поручил МКУ „Содержание объектов благоустройства“ продолжать усиливать уборку и вывоз снега, оперативно расчищая парковочные карманы и тротуары, оперативно реагировать на сигналы от жителей по самым проблемным точкам», — сообщил мэр в Telegram.
Ночью техника расчистила от снега улицы Гашкова, Уральскую, Соликамскую, Адмирала Ушакова, Светлогорскую, Кировоградскую, Калинина, Ласьвинскую, Генерала Панфилова, Карпинского, Мира, Братьев Игнатовых, Советской Армии, Спешилова, Ветлужскую, Докучаева, Малкова, Энгельса, Локомотивную, Плеханова, проспект Парковый, шоссе Космонавтов, Северную дамбу и другие.
Кроме техники на улицах города трудились более 170 рабочих. Они чистили тротуары, лестницы и пешеходные зоны. Чтобы не образовалась наледь, дороги и тротуары обработали реагентами. По данным департамента дорог и благоустройства, прошлой ночью в Перми было использовано 443 тонны противогололедных материалов.
Как ранее рассказывало URA.RU, апрельский снегопад в Перми стал самым сильным в этом столетии. Возможно, он будет самым мощным в истории наблюдений вообще. В городе выпало 32 мм осадков, что составляет 88% месячной нормы. Похожая погодная аномалия наблюдалась 27-28 апреля в 2010 году, но минувшие сутки побили тот рекорд.
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