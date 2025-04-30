Признание США, планы по Украине и Путин в жизни: о чем Песков рассказал на форуме «Знание»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил на просветительском марафоне «Знание.Первые», организованном Российским обществом «Знание». В своем выступлении он затронул ключевые темы: от подготовки к 80-летию Победы и международной обстановки до контактов российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и перспектив урегулирования конфликта на Украине. Песков подчеркнул единство России, ее готовность к переговорам и решимость защищать национальные интересы. Основные заявления — в материале URA.RU.
Мировая обстановка: как изменился мир с 2022 года
Песков отметил, что текущая ситуация на Украине значительно отличается от событий марта 2022 года. Он подчеркнул, что невозможно игнорировать изменения, произошедшие за это время, и напомнил, что в 2022 году был подготовлен документ, который мог стать основой для мирного соглашения, но Киев отказался от него под давлением западных стран.
"Была ситуация на земле на март 2022 года. Сейчас ситуация другая. И не признавать де-факто эту ситуацию — или де-факто и де-юре — совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть", — заявил пресс-секретарь.
Какой Путин человек
Песков охарактеризовал президента Владимира Путина как лидера, открытого к диалогу и стремящегося к мирному урегулированию конфликтов. Он подчеркнул, что Путин остается открытым для политико-дипломатических методов разрешения ситуации на Украине.
«25 лет как Путин стал Путиным нашей стране. Понимаете, о чем я говорю? И совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит страной. Работали очень талантливые люди, и они пытались ответить на ваш вопрос (какой Путин в жизни — прим. URA.RU)», — отметила Песков.
Парады и 9 Мая
Пресс-секретарь подтвердил, что парад Победы 9 мая в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Он отметил, что Россия с гордостью будет наблюдать за этим мероприятием.
Зеленский много говорит
Песков прокомментировал заявления главы Украины Владимира Зеленского, отметив, что большинство из них являются неудачными. Он подчеркнул, что Россия не обращает внимания на подобные высказывания и сосредоточена на своих целях.
Страна едина и неделима
Песков заявил, что Россия остается единой и неделимой страной, несмотря на внешние давления и попытки дестабилизации. Он подчеркнул, что национальное единство является приоритетом для российского руководства.
"Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент", — уверен представитель Кремля.
Мировые политики на параде Победы
Пресс-секретарь сообщил, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут свыше 20 лидеров государств и правительств. Он отметил, что это свидетельствует о поддержке России со стороны международного сообщества.
Песков подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании в Москве. Он подчеркнул, что российские власти придают большое значение этому визиту.
Также пресс-секретарь сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на парад 9 мая в Москву. Однако Индия будет представлена на мероприятии на другом уровне.
Россия признательна США — и давно рассчиталась по долгам
Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия полностью расплатилась с США по ленд-лизу, оказанному СССР в годы Второй мировой войны, лишь в 2006 году — во время президентства Владимира Путина. Он уточнил, что на цели ленд-лиза было потрачено 11 миллиардов долларов — с учетом инфляции сегодня это эквивалент примерно 200 миллиардов.
«В целом ленд-лиз — это была платная услуга, и мы как Советский Союз, а потом как правопреемница Советского Союза Российская Федерация, мы за него полностью расплатились. И за него расплатилась Россия при Путине в 2006 году», — заявил Песков.
Контакты Путина и Трампа
Песков отметил, что президент Путин открыт к контактам с бывшим президентом США Дональдом Трампом, однако в настоящее время беседа не запланирована. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по различным вопросам.
"Прямой контакт между Путиным и Трампом при необходимости будет установлен, прямые контакты диалога РФ — США возобновлены", — заявил пресс-секретарь.
Представитель Кремля заявил, что Россия поддерживает инициативу по установлению перемирия на Украине, однако перед этим необходимо урегулировать ряд вопросов и нюансов, о которых ранее говорил президент Путин. Он также выразил признательность США за усилия по мирному урегулированию на Украине, отметив, что Россия ценит посреднические инициативы, направленные на достижение мира.
Урегулирование конфликта на Украине
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной без предварительных условий. Он отметил, что процесс мирного урегулирования важнее вопросов легитимности украинских властей и что Россия готова к диалогу для достижения устойчивого мира.
"Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать", — отметил Песков.
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