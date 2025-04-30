Священник из Ноябрьска награжден медалью ордена Дмитрия Донского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил священника из Ноябрьска. Медали Ордена Дмитрия Донского удостоен клирик храма Архистратига Михаила, иерей Григорий Тиунов.
«Клирик храма Архистратига Михаила в Ноябрьске, иерей Григорий Тиунов, удостоен Медали Ордена Дмитрия Донского. Награда Русской православной церкви вручена за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Соответствующий указ подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — выяснил «Север-Пресс».
Сообщается, что священник множество раз был на СВО, чтобы оказать духовную поддержку бойцам. Сейчас он намеревается продолжить свое дело и уже готовится к новой поездке.
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