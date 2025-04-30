30 апреля 2025

Священник из Ноябрьска награжден медалью ордена Дмитрия Донского

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Священник множество раз был на СВО
Священник множество раз был на СВО Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил священника из Ноябрьска. Медали Ордена Дмитрия Донского удостоен клирик храма Архистратига Михаила, иерей Григорий Тиунов.

«Клирик храма Архистратига Михаила в Ноябрьске, иерей Григорий Тиунов, удостоен Медали Ордена Дмитрия Донского. Награда Русской православной церкви вручена за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Соответствующий указ подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — выяснил «Север-Пресс».

Сообщается, что священник множество раз был на СВО, чтобы оказать духовную поддержку бойцам. Сейчас он намеревается продолжить свое дело и уже готовится к новой поездке.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил священника из Ноябрьска. Медали Ордена Дмитрия Донского удостоен клирик храма Архистратига Михаила, иерей Григорий Тиунов. «Клирик храма Архистратига Михаила в Ноябрьске, иерей Григорий Тиунов, удостоен Медали Ордена Дмитрия Донского. Награда Русской православной церкви вручена за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Соответствующий указ подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — выяснил «Север-Пресс». Сообщается, что священник множество раз был на СВО, чтобы оказать духовную поддержку бойцам. Сейчас он намеревается продолжить свое дело и уже готовится к новой поездке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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