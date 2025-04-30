30 апреля 2025

Жители Нового Уренгоя не увидят Знамя Победы 1 Мая

Власти Нового Уренгоя перенесли поднятие Знамени Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новом Уренгое перенесли поднятие Знамени Победы
В Новом Уренгое перенесли поднятие Знамени Победы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) перенесли запланированную на 1 мая церемонию поднятия Знамени Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Церемония поднятия копии Знамени Победы переносится на  9 мая 2025 года. По времени сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале. 

Церемонию изначально планировалось провести в 10:00 1 мая. Копию знамени, водруженного над Рейхстагом, поднимут у городской администрации. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) перенесли запланированную на 1 мая церемонию поднятия Знамени Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Церемония поднятия копии Знамени Победы переносится на  9 мая 2 025 года. По времени сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале.  Церемонию изначально планировалось провести в 10:00 1 мая. Копию знамени, водруженного над Рейхстагом, поднимут у городской администрации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...