Жители Нового Уренгоя не увидят Знамя Победы 1 Мая

В Новом Уренгое перенесли поднятие Знамени Победы
В Новом Уренгое (ЯНАО) перенесли запланированную на 1 мая церемонию поднятия Знамени Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Церемония поднятия копии Знамени Победы переносится на 9 мая 2025 года. По времени сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в telegram-канале.
Церемонию изначально планировалось провести в 10:00 1 мая. Копию знамени, водруженного над Рейхстагом, поднимут у городской администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!