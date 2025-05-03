Алексеев побывал на концерте
Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев выразил слова благодарности Донецкому симфоническому оркестру, который выступил в городской филармонии. Об этом чиновник рассказал подписчикам.
«Спасибо им за концерт! Музыка Шостаковича тронула до глубины души», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале.
Донецкий симфонический академический оркестр исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича вместе с Зауральским симфоническим оркестром. Впервые это произведение прозвучало в блокадном Ленинграде в августе 1942 года, подчеркнул Алексеев.
Алексеев сказал слова благодарности музыкантам
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