03 мая 2025
02 мая 2025

Курганский вице-губернатор Алексеев поблагодарил Донецкий оркестр за концерт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексеев побывал на концерте
Алексеев побывал на концерте Фото:

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев выразил слова благодарности Донецкому симфоническому оркестру, который выступил в городской филармонии. Об этом чиновник рассказал подписчикам.

«Спасибо им за концерт! Музыка Шостаковича тронула до глубины души», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале.

Донецкий симфонический академический оркестр исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича вместе с Зауральским симфоническим оркестром. Впервые это произведение прозвучало в блокадном Ленинграде в августе 1942 года, подчеркнул Алексеев. 

Алексеев сказал слова благодарности музыкантам
Алексеев сказал слова благодарности музыкантам
Фото:

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Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев выразил слова благодарности Донецкому симфоническому оркестру, который выступил в городской филармонии. Об этом чиновник рассказал подписчикам. «Спасибо им за концерт! Музыка Шостаковича тронула до глубины души», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале. Донецкий симфонический академический оркестр исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича вместе с Зауральским симфоническим оркестром. Впервые это произведение прозвучало в блокадном Ленинграде в августе 1942 года, подчеркнул Алексеев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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