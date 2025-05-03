Бастрыкин запросил доклад о ДТП с перевернувшимся автобусом в Прикамье

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину предоставят доклад о ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе под Суксуном (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. В регионе по факту происшествия возбудили уголовное дело.
«Александру Бастрыкину предоставят доклад <...> по факту опрокидывания в кювет автобуса с пассажирами в Прикамье. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по региону Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале ведомства.
Авария произошла рано утром 4 мая в окрестностях деревни Шахарово. Из 30 пассажиров помощь потребовалась 12. Прокуратура уже занимается проверкой. По неподтвержденным данным, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на дорогу собаку. Группа туристов направлялась в Екатеринбург.
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