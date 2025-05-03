Затопленные дороги и дома: последние новости о паводке в Тюменской области

Уровень воды в реке Ишим поднялся на 50 сантиметров за сутки и превысил критическую отметку на 72 сантиметра — до рекорда 2017 года осталось всего 60 сантиметров. В регионе под угрозой затопления оказались важные объекты инфраструктуры и несколько населенных пунктов, где ведется активная работа по укреплению защитных сооружений. Подробнее о паводковой ситуации в Тюменской области за последние дни — в материале URA.RU.
Критический подъем воды в Ишиме: +50 сантиметров за сутки
За сутки уровень воды в реке Ишим, протекающей через одноименный город, поднялся на 50 см до 922 см — это на 72 см выше критической отметки. В Ильинке вода третий день идет спад, но все еще находится выше критической отметки 800 см. Сейчас уровень воды в селе Ильинка составляет 821 см.
До рекорда 2017 года осталось 60 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим продолжает стремительно подниматься. До рекордных показателей 2017 года осталось всего 60 сантиметров. Ожидается, что пик паводка в городе Ишиме наступит в ближайшие дни.
Под угрозой затопления важные объекты инфраструктуры
В Ишимском районе из-за подъема воды произошло подтопление дороги Ишим — Синицына, движение по ней закрыто. В районах, находящихся под угрозой затопления, создан запас необходимых продуктов: соль, сахар, мука, крупы, макаронные изделия, консервы и питьевая вода. В зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ.
Критические ситуации в деревнях
Паводок уничтожил единственную дорогу, связывающую деревни Малая Ченчерь, Большая Ченчерь, Новопокровка и поселок Челюскинцев Казанского района с городом Ишим. Земляная дорога оказалась полностью смыта водой.
В деревне Бутырки Ишимского района Тюменской области паводковые воды вплотную приблизились к защитному валу. Для предотвращения прорыва защитных сооружений в населенный пункт направлены дополнительные силы, которые в настоящее время работают над укреплением наиболее уязвимых участков.
В деревне Симонова Тюменской области затопило четыре участка с домами. В них никто постоянно не живет — они используются горожанами только летом.
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