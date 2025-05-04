Мэр Шадринска Мокан рассказал, как город готовится к пожарам

Власти Шадринска (Курганская область) подготовили город к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с пожарами в весенне-летний период. Среди мер: новые программы и финансовые резервы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава города Антон Мокан.
«В целях обеспечения защиты населения определен состав сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров, в соответствии с планами», — уточнил мэр. Мокан пояснил URA.RU, что на территории города проводится комплекс мероприятий по защите населения: организовано патрулирование, проводятся инструктажи с выдачей памяток жителям, а также создан финансовый и материальный резерв для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что местные власти реализуют мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования город Шадринск». Финансирование подготовки к возможным ЧС уже организовано.
Шадринск не единственный курганский муниципалитет, которые активно готовится к пожарам. Например, власти Кетовского округа ранее готовились к завершению подготовки на случай пожарной опасности. В прошлые годы муниципалитет одним из первых принимал на себя удар — горели Логоушка, Введенское и другие села и деревни. Подробнее о том, как так называемая курганская «Рублевка» ведет работу с населением, можно прочитать в эксклюзивном материале URA.RU.
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