Депутату Тюменской областной думы от ЛДПР Артему Зайцеву прочат поход на выборы от партии «Новые люди». Об этом агентству сообщили источники в политсообществе региона.
«Зайцев может пойти на выборы от „Новых Людей“. В прошлом ему приписывали участие в конфликте с руководством тюменских либерал-демократов», — рассказал агентству собеседник.
Сам Артем Зайцев в разговоре с URA.RU назвал информацию о переходе к другой партии «домыслами» и подчеркнул, что пока не решил, как будет действовать на выборах в областную думу, которые пройдут осенью 2026 года. «Я избран от ЛДПР и я продолжаю работать, как минимум до конца созыва. Если посмотреть на мои публикации, на мои выступления, — я исхожу из того, что я член партии ЛДПР и член фракции ЛДПР», — отметил Зайцев.
На отсутствие каких-либо договоренностей по избирательной компании в областную думу агентству указали и в тюменском отделении «Новых людей». Как ранее писало URA.RU, Артема Зайцева называли одним из участников внутрипартийного конфликта в тюменской ЛДПР, ему также приписывали влияние на работу регионального отделения «Новых людей».
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