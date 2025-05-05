Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР может пойти на выборы от «Новых людей» после внутрипартийных конфликтов

Депутату тюменской облдумы от ЛДПР Зайцеву прочат выход из партии перед выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутату областной думы от ЛДПР Зайцеву прочат переход в «Новые люди»
Депутату областной думы от ЛДПР Зайцеву прочат переход в «Новые люди» Фото:

Депутату Тюменской областной думы от ЛДПР Артему Зайцеву прочат поход на выборы от партии «Новые люди». Об этом агентству сообщили источники в политсообществе региона.

«Зайцев может пойти на выборы от „Новых Людей“. В прошлом ему приписывали участие в конфликте с руководством тюменских либерал-демократов», — рассказал агентству собеседник.

Сам Артем Зайцев в разговоре с URA.RU назвал информацию о переходе к другой партии «домыслами» и подчеркнул, что пока не решил, как будет действовать на выборах в областную думу, которые пройдут осенью 2026 года. «Я избран от ЛДПР и я продолжаю работать, как минимум до конца созыва. Если посмотреть на мои публикации, на мои выступления, — я исхожу из того, что я член партии ЛДПР и член фракции ЛДПР», — отметил Зайцев.

На отсутствие каких-либо договоренностей по избирательной компании в областную думу агентству указали и в тюменском отделении «Новых людей». Как ранее писало URA.RU, Артема Зайцева называли одним из участников внутрипартийного конфликта в тюменской ЛДПР, ему также приписывали влияние на работу регионального отделения «Новых людей».

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Депутату Тюменской областной думы от ЛДПР Артему Зайцеву прочат поход на выборы от партии «Новые люди». Об этом агентству сообщили источники в политсообществе региона. «Зайцев может пойти на выборы от „Новых Людей“. В прошлом ему приписывали участие в конфликте с руководством тюменских либерал-демократов», — рассказал агентству собеседник. Сам Артем Зайцев в разговоре с URA.RU назвал информацию о переходе к другой партии «домыслами» и подчеркнул, что пока не решил, как будет действовать на выборах в областную думу, которые пройдут осенью 2026 года. «Я избран от ЛДПР и я продолжаю работать, как минимум до конца созыва. Если посмотреть на мои публикации, на мои выступления, — я исхожу из того, что я член партии ЛДПР и член фракции ЛДПР», — отметил Зайцев. На отсутствие каких-либо договоренностей по избирательной компании в областную думу агентству указали и в тюменском отделении «Новых людей». Как ранее писало URA.RU, Артема Зайцева называли одним из участников внутрипартийного конфликта в тюменской ЛДПР, ему также приписывали влияние на работу регионального отделения «Новых людей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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