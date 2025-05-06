В Буланаше прогремел мощный взрыв в пятиэтажке: главное о разрушительном ЧП. Фото

Пострадавшую от взрыва в Буланаше увезли в больницу в тяжелом состоянии

06 мая 2025 в 17:54 Размер текста - 17 +

В результате взрыва повреждены внутренние стены и оконные проемы двух квартир (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Взрыв прогремел в пятиэтажке в Буланаше В поселке Буланаш (Свердловская область) произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Строителей. В результате инцидента были повреждены три квартиры. Из здания эвакуировали порядка 100 человек, среди которых находились 30 детей. Местные органы власти объявили муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Что произошло В ночь на 6 мая в пятиэтажном доме на улице Строителей произошел взрыв. По предварительной информации, хлопок случился на третьем этаже, в одной из квартир. В результате повреждены внутренние стены и оконные проемы трех квартир, а также части подъезда. Из здания экстренно эвакуировали 100 человек, среди которых 30 детей. Причины взрыва Специалисты МЧС Свердловской области рассматривают две основные версии произошедшего: хлопок газовоздушной смеси и разгерметизацию электрического водонагревателя. По словам представителей ведомства, окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы и расследования. Пострадавшие и последствия для жильцов В результате взрыва пострадала 28-летняя девушка, которую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. Повреждены три квартиры на двух этажах. Для эвакуированных жильцов организованы пункты временного размещения в школе №9, а также в центре помощи семье и детям и загородном лагере имени Павлика Морозова. Следственные действия и оценка ущерба Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Рассматривается возможность наличия признаков уголовного деяния по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Параллельно работает комиссия по оценке ущерба и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Состояние дома и возвращение жильцов Экспертная группа от строительного факультета УрФУ приступила к обследованию состояния несущих конструкций здания. По предварительным данным, потолочные и несущие перекрытия не пострадали. Жильцам первого и второго подъездов разрешено вернуться в свои квартиры, однако дальнейшая эксплуатация дома будет возможна только после окончания всех экспертиз. Власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Подробная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Буланаш (Свердловская область) произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Строителей. В результате инцидента были повреждены три квартиры. Из здания эвакуировали порядка 100 человек, среди которых находились 30 детей. Местные органы власти объявили муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. В ночь на 6 мая в пятиэтажном доме на улице Строителей произошел взрыв. По предварительной информации, хлопок случился на третьем этаже, в одной из квартир. В результате повреждены внутренние стены и оконные проемы трех квартир, а также части подъезда. Из здания экстренно эвакуировали 100 человек, среди которых 30 детей. Специалисты МЧС Свердловской области рассматривают две основные версии произошедшего: хлопок газовоздушной смеси и разгерметизацию электрического водонагревателя. По словам представителей ведомства, окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы и расследования. В результате взрыва пострадала 28-летняя девушка, которую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. Повреждены три квартиры на двух этажах. Для эвакуированных жильцов организованы пункты временного размещения в школе №9, а также в центре помощи семье и детям и загородном лагере имени Павлика Морозова. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Рассматривается возможность наличия признаков уголовного деяния по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Параллельно работает комиссия по оценке ущерба и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Экспертная группа от строительного факультета УрФУ приступила к обследованию состояния несущих конструкций здания. По предварительным данным, потолочные и несущие перекрытия не пострадали. Жильцам первого и второго подъездов разрешено вернуться в свои квартиры, однако дальнейшая эксплуатация дома будет возможна только после окончания всех экспертиз. Власти и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Подробная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.