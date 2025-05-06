Тюменский омбудсмен раскрыл, есть ли тюменские военные среди освобожденных из украинского плена

Олег Датских: среди освобожденных из украинского плена нет тюменских военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из плена вернули 205 военных
Из плена вернули 205 военных Фото:

В списке военнослужащих, освобожденных из украинского плена в ходе последнего обмена, нет жителей Тюменской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

«205 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. <...> В этом списке, к сожалению, нет жителей Тюменской области, но мы делаем все, чтоб наши земляки вернулись домой», — передает инфоцентр регионального правительства слова Датских.

В результате переговоров удалось вернуть 205 российских военнослужащих. Освобожденные военнослужащие находятся на территории Беларуси.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В списке военнослужащих, освобожденных из украинского плена в ходе последнего обмена, нет жителей Тюменской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. «205 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. <...> В этом списке, к сожалению, нет жителей Тюменской области, но мы делаем все, чтоб наши земляки вернулись домой», — передает инфоцентр регионального правительства слова Датских. В результате переговоров удалось вернуть 205 российских военнослужащих. Освобожденные военнослужащие находятся на территории Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...