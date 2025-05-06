Тюменский омбудсмен раскрыл, есть ли тюменские военные среди освобожденных из украинского плена

В списке военнослужащих, освобожденных из украинского плена в ходе последнего обмена, нет жителей Тюменской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
«205 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. <...> В этом списке, к сожалению, нет жителей Тюменской области, но мы делаем все, чтоб наши земляки вернулись домой», — передает инфоцентр регионального правительства слова Датских.
В результате переговоров удалось вернуть 205 российских военнослужащих. Освобожденные военнослужащие находятся на территории Беларуси.
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