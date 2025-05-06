Судьи Курганской области приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 300 представителей судебного сообщества региона, включая судей, сотрудников аппаратов судов и управления судебного департамента, а также судей в отставке, возложили цветы к Вечному огню в Кургане. А возле здания областного суда была организована выставка военной техники времен войны, а для всех гостей приготовили традиционную солдатскую кашу на полевой кухне. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области.
В ходе церемонии председатель Курганского областного суда Андрей Роот отметил вклад жителей региона в Победу. «Более 220 тысяч жителей Курганской области сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Ценой собственной жизни они остановили врага. 113 наших земляков удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Среди них — наш коллега, судья Белозерского районного народного суда Мойзых Евгений Антонович. Вчерашний юрист стал бесстрашным воином, чей подвиг поверг в ужас и обратил в бегство превосходящие силы противника», — заявил Роот. Он подчеркнул, что судебная система региона помнит каждого героя поименно и считает своим нравственным долгом чтить их память.
После возложения цветов участники почтили героев минутой молчания, а праздничные мероприятия продолжились в здании областного суда. Здесь прошел концерт с участием артистов филармонии и детских творческих коллективов, во время которого председатель суда вручил награды отличившимся представителям судейского сообщества и победителям творческих конкурсов среди детей работников судебной системы.
Ранее в Кургане активно готовились к празднованию 80-летия Победы: ветеранам и труженикам тыла вручили памятные медали, благоустроили мемориальные объекты, а город получил статус «Города трудовой доблести». Власти города отмечали вклад жителей в военные годы, когда в Курган было эвакуировано порядка 20 предприятий и прибыло около 150 тысяч человек, обеспечивавших фронт всем необходимым.
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