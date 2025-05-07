Курганским ветеранам доставят поздравительные письма от президента

Ветераны Великой Отечественной по всей России, в том числе в Курганской области, получат поздравительные письма от президента Владимира Путина к 80-летию Победы. Со 2 по 8 мая сотрудники почтовой организации вручат около 305 тысяч поздравительных писем лично в руки ветеранам, проживающим в разных регионах страны. В Курганской области такие письма получат 1655 человек. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
«Сотрудники почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления», — отметили в «Почте России».
Ранее ветераны Курганской области уже получили единовременные денежные выплаты к 80-летию Победы — их доставляли сотрудники «Почты России» лично на дом 1334 получателям. По всей стране такие выплаты получили 150 тысяч человек, а сумма зависела от категории.
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