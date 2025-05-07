В Кургане в новом парке 4-го микрорайона Заозерного, где дети увлеченно занимаются рыбалкой, подростки помешали ловле и спровоцировали травму одному из мальчиков. Жители просят ввести полицейское патрулирование, чтобы обезопасить зону отдыха. Об этом сообщается в соцсетях.
«Группа подростков мешала юным рыбакам: выхватывала удочки, провоцировала конфликты, и даже довела до травмы — одному мальчику пришлось обратиться за медицинской помощью после того, как старшие дернули за леску, и крючок глубоко вонзился ему в палец», — сообщает telegram-канал «Зазик». Местные жители обеспокоены ситуацией и просят правоохранительные органы ввести регулярное патрулирование парка, чтобы подобные случаи больше не повторялись, отмечается в сообщении.
Юный подписчик по имени Егор, рассказал, что научился рыбачить сам, ходит в парк с друзьями, а мама пообещала купить ему новую удочку в поддержку его увлечения. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в новом парке 4-го микрорайона появился неожиданный тренд — рыбалка среди школьников. Искусственный водоем стал точкой притяжения: дети приходят с удочками, термосами и прикормкой. Многие из них относятся к занятию серьезно, самостоятельно осваивают технику ловли и делятся первыми успехами. В озере действительно водятся караси, чебаки и даже маленькие щуки.
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