В Заозерном районе Кургана у детей появилось новое увлечение — рыбалка. Искусственный водоем в парке 4-го микрорайона стал точкой притяжения для юных рыбаков. Об этом сообщается в социальных сетях.
«В последние дни здесь все чаще можно увидеть компании ребят с удочками, термосами и даже прикормкой для карасей. Некоторые из них подходят к делу основательно — приобретают снасти в магазинах и проводят у воды целые часы», — сообщает telegram-канале «Зазик» со ссылкой на очевидцев. Местные рыбаки утверждают, что в водоеме действительно водится мелкая рыба, так что дети не только тренируются, но и иногда приносят домой настоящий улов, говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что 10 мая на озере Орлово в Курганской области состоится чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Турнир пройдет в два тура за один день, в личном зачете. Регистрация участников возможна только заранее по ссылке от организаторов — на месте записаться нельзя.
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