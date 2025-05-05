Курганские зумеры ловят рыбу в новом парке Заозерного. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом парке Кургана много рыбаков
В новом парке Кургана много рыбаков Фото:

В Заозерном районе Кургана у детей появилось новое увлечение — рыбалка. Искусственный водоем в парке 4-го микрорайона стал точкой притяжения для юных рыбаков. Об этом сообщается в социальных сетях.

Дети приходят в новый парк Заозерного с удочками и снастями
Дети приходят в новый парк Заозерного с удочками и снастями
Фото:

«В последние дни здесь все чаще можно увидеть компании ребят с удочками, термосами и даже прикормкой для карасей. Некоторые из них подходят к делу основательно — приобретают снасти в магазинах и проводят у воды целые часы», — сообщает telegram-канале «Зазик» со ссылкой на очевидцев. Местные рыбаки утверждают, что в водоеме действительно водится мелкая рыба, так что дети не только тренируются, но и иногда приносят домой настоящий улов, говорится в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало, что 10 мая на озере Орлово в Курганской области состоится чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Турнир пройдет в два тура за один день, в личном зачете. Регистрация участников возможна только заранее по ссылке от организаторов — на месте записаться нельзя.

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В Заозерном районе Кургана у детей появилось новое увлечение — рыбалка. Искусственный водоем в парке 4-го микрорайона стал точкой притяжения для юных рыбаков. Об этом сообщается в социальных сетях. «В последние дни здесь все чаще можно увидеть компании ребят с удочками, термосами и даже прикормкой для карасей. Некоторые из них подходят к делу основательно — приобретают снасти в магазинах и проводят у воды целые часы», — сообщает telegram-канале «Зазик» со ссылкой на очевидцев. Местные рыбаки утверждают, что в водоеме действительно водится мелкая рыба, так что дети не только тренируются, но и иногда приносят домой настоящий улов, говорится в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало, что 10 мая на озере Орлово в Курганской области состоится чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега. Турнир пройдет в два тура за один день, в личном зачете. Регистрация участников возможна только заранее по ссылке от организаторов — на месте записаться нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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