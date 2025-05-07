ФСБ сообщила, куда курганцы могут позвонить, чтобы сообщить о преступлениях

УФСБ по Курганской области опубликовало номер телефона доверия, по которому жители региона могут сообщать о готовящихся или совершенных преступлениях, представляющих угрозу государственной безопасности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Телефон доверия УФСБ России по Курганской области является средством прямой связи граждан с территориальным органом федеральной службы безопасности, используемым для сообщения информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Курганской области.
В ведомстве разъяснили, что по телефону доверия (3522) 48-24-49 можно передать сведения о лицах, причастных к преступлениям против безопасности государства, а также о событиях или действиях, которые могут создать угрозу (речь идет о государственной измене, шпионаже, разглашении гостайны, терроризме, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, попытках проникновения на охраняемые объекты). Сообщения рассматриваются даже в случае анонимного обращения, если речь идет о преступлениях. Жалобы и предложения без обратной связи рассмотрению не подлежат. Кроме того, для получения справочной информации можно обращаться в пресс-службу по телефонам 48-24-35, 48-24-37, а также в дежурную службу по номеру 48-25-70.
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