07 мая 2025

В честь 9 Мая в Кургане стартовал автопробег. Фото

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Курганцы собрались, чтобы почти память героев
Курганцы собрались, чтобы почти память героев Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане 8 мая стартовал ежегодный автопробег «Дорога к ветерану», направленный на чествование участников Великой Отечественной войны, проживающих в отдаленных уголках области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана.

«Неизмеримо мало сегодня осталось здравствующих ветеранов. Мы, родившиеся в послевоенное время, счастливы тем, что нам довелось общаться с ними, со своими отцами, дедами, прадедами, родственниками, которые прошли тяжелыми фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны. Поэтому наше внимание, наша память к этой категории важна для наших детей и внуков и новых поколений», — подчеркнул на торжественном старте Юрий Черкащенко, председатель Курганской областной общественной организации ветеранов.

В этом году участники акции вновь отправились по маршрутам, чтобы лично поздравить 32 оставшихся в живых ветеранов, проживающих в восемь муниципальных округах, а также в Кургане и Шадринске. Каждый экипаж получил индивидуальное задание — передать адресные поздравления и памятные подарки. Участник специальной военной операции Александр Пылков отметил личную значимость акции и подчеркнул, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, потому важно проявлять к ним особое внимание и уважение. Организаторы добавили, что в преддверии 80-летия Победы подобные инициативы приобретают особую ценность для сохранения исторической памяти.

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В Кургане 8 мая стартовал ежегодный автопробег «Дорога к ветерану», направленный на чествование участников Великой Отечественной войны, проживающих в отдаленных уголках области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «Неизмеримо мало сегодня осталось здравствующих ветеранов. Мы, родившиеся в послевоенное время, счастливы тем, что нам довелось общаться с ними, со своими отцами, дедами, прадедами, родственниками, которые прошли тяжелыми фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны. Поэтому наше внимание, наша память к этой категории важна для наших детей и внуков и новых поколений», — подчеркнул на торжественном старте Юрий Черкащенко, председатель Курганской областной общественной организации ветеранов. В этом году участники акции вновь отправились по маршрутам, чтобы лично поздравить 32 оставшихся в живых ветеранов, проживающих в восемь муниципальных округах, а также в Кургане и Шадринске. Каждый экипаж получил индивидуальное задание — передать адресные поздравления и памятные подарки. Участник специальной военной операции Александр Пылков отметил личную значимость акции и подчеркнул, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, потому важно проявлять к ним особое внимание и уважение. Организаторы добавили, что в преддверии 80-летия Победы подобные инициативы приобретают особую ценность для сохранения исторической памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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