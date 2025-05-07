07 мая 2025

В Шадринске в День Победы перекроют центральные улицы. Схема

В Шадринске в День Победы перекроют центральные улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят убрать автомобили с участков перекрываемых улиц
Водителей просят убрать автомобили с участков перекрываемых улиц Фото:

В Шадринске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий будет введено ограничение движения транспорта на центральных улицах. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00 на улице Свердлова (нечетная сторона — от Луначарского до Комсомольской, четная — от Карла Либкнехта до Комсомольской) и на улице Комсомольской (от строения №16Б до Свердлова), а также с 20:00 до 22:00 на улице Ленина (от Гагарина до Карла Либкнехта). «Автовладельцев просим заблаговременно убрать машины с перекрываемых участков», — говорится в сообщении мэрии.

На период праздника общественный транспорт будет следовать в объезд закрытого участка по Комсомольской: в прямом направлении автобусы будут ехать по Володарского, Октябрьской и Карла Либкнехта, а в обратном — по Карла Либкнехта, Ленина, Комсомольской и Михайловской. После 20:00 при перекрытии улицы Ленина движение автобусов будет организовано по Михайловской улице. Власти обращают внимание, что ограничение движения позволит обеспечить безопасность участников и гостей городских мероприятий в честь Дня Победы. 

Схема перекрытия проезда по улицам Шадринска 9 мая
Схема перекрытия проезда по улицам Шадринска 9 мая
Фото:

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В Шадринске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий будет введено ограничение движения транспорта на центральных улицах. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00 на улице Свердлова (нечетная сторона — от Луначарского до Комсомольской, четная — от Карла Либкнехта до Комсомольской) и на улице Комсомольской (от строения №16Б до Свердлова), а также с 20:00 до 22:00 на улице Ленина (от Гагарина до Карла Либкнехта). «Автовладельцев просим заблаговременно убрать машины с перекрываемых участков», — говорится в сообщении мэрии. На период праздника общественный транспорт будет следовать в объезд закрытого участка по Комсомольской: в прямом направлении автобусы будут ехать по Володарского, Октябрьской и Карла Либкнехта, а в обратном — по Карла Либкнехта, Ленина, Комсомольской и Михайловской. После 20:00 при перекрытии улицы Ленина движение автобусов будет организовано по Михайловской улице. Власти обращают внимание, что ограничение движения позволит обеспечить безопасность участников и гостей городских мероприятий в честь Дня Победы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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