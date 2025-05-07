В Шадринске в День Победы перекроют центральные улицы

В Шадринске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий будет введено ограничение движения транспорта на центральных улицах. Об этом сообщает администрация города в telegram-канале.
Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00 на улице Свердлова (нечетная сторона — от Луначарского до Комсомольской, четная — от Карла Либкнехта до Комсомольской) и на улице Комсомольской (от строения №16Б до Свердлова), а также с 20:00 до 22:00 на улице Ленина (от Гагарина до Карла Либкнехта). «Автовладельцев просим заблаговременно убрать машины с перекрываемых участков», — говорится в сообщении мэрии.
На период праздника общественный транспорт будет следовать в объезд закрытого участка по Комсомольской: в прямом направлении автобусы будут ехать по Володарского, Октябрьской и Карла Либкнехта, а в обратном — по Карла Либкнехта, Ленина, Комсомольской и Михайловской. После 20:00 при перекрытии улицы Ленина движение автобусов будет организовано по Михайловской улице. Власти обращают внимание, что ограничение движения позволит обеспечить безопасность участников и гостей городских мероприятий в честь Дня Победы.
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