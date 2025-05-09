Власти Тюмени рассказали, сколько деревьев высадят в городе в 2025 году

В Тюмени местные власти высадят более восьми тысяч деревьев. Такой информацией с URA.RU поделились в администрации города.
«В 2025 году работа по озеленению будет продолжена. Специалисты высадят восемь тысяч триста шестьдесят одно дерево на территории города», — отметили в мэрии.
Также в администрации подчеркнули, что все работы по вырубке зеленых насаждений в Тюмени выполнены в соответствии с порубочным билетом. Такие деревья находились в аварийном состоянии и требовали среза.
Ранее мэр города Максим Афанасьев встал на сторону тюменцев, которые протестовали вырубке леса возле Гилевской рощи. В связи с этим власти отказались от работ.
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