09 мая 2025

Власти Тюмени рассказали, сколько деревьев высадят в городе в 2025 году

В Тюмени высадят более восьми тысяч новых деревьев
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревья появятся на месте ранее срубленных зеленых насаждений
Деревья появятся на месте ранее срубленных зеленых насаждений Фото:

В Тюмени местные власти высадят более восьми тысяч деревьев. Такой информацией с URA.RU поделились в администрации города.

«В 2025 году работа по озеленению будет продолжена. Специалисты высадят восемь тысяч триста шестьдесят одно дерево на территории города», — отметили в мэрии.

Также в администрации подчеркнули, что все работы по вырубке зеленых насаждений в Тюмени выполнены в соответствии с порубочным билетом. Такие деревья находились в аварийном состоянии и требовали среза.

Ранее мэр города Максим Афанасьев встал на сторону тюменцев, которые протестовали вырубке леса возле Гилевской рощи. В связи с этим власти отказались от работ.

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В Тюмени местные власти высадят более восьми тысяч деревьев. Такой информацией с URA.RU поделились в администрации города. «В 2025 году работа по озеленению будет продолжена. Специалисты высадят восемь тысяч триста шестьдесят одно дерево на территории города», — отметили в мэрии. Также в администрации подчеркнули, что все работы по вырубке зеленых насаждений в Тюмени выполнены в соответствии с порубочным билетом. Такие деревья находились в аварийном состоянии и требовали среза. Ранее мэр города Максим Афанасьев встал на сторону тюменцев, которые протестовали вырубке леса возле Гилевской рощи. В связи с этим власти отказались от работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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