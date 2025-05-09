09 мая 2025

Курганец Леонов стал звукорежиссером нового фильма о зверствах фашистов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Звуком в проекте занимался выходец из Кургана
Звуком в проекте занимался выходец из Кургана Фото:

Курганский звукорежиссер Никита Леонов участвовал в работе над фильмом «Группа крови» о детском лагере смерти, который создали фашисты в 1943 году. Об этом URA.RU рассказал сотрудник местной телекомпании.

«Выходец из Кургана Леонов выступил в качестве звукорежиссера кинофильма о Великой Отечественной войне. Премьера картины состоялась 8 мая», — сообщил работник телевидения.

Режиссером фильма стал Максим Бриус. Проект осуществила кинокомпания «Триикс Медиа».

«Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый „детский приют“. Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег», — сообщается в описании картины на сайте kino-teatr.ru. 

Фашисты открыли детский лагерь смерти
Фашисты открыли детский лагерь смерти
Фото:

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Курганский звукорежиссер Никита Леонов участвовал в работе над фильмом «Группа крови» о детском лагере смерти, который создали фашисты в 1943 году. Об этом URA.RU рассказал сотрудник местной телекомпании. «Выходец из Кургана Леонов выступил в качестве звукорежиссера кинофильма о Великой Отечественной войне. Премьера картины состоялась 8 мая», — сообщил работник телевидения. Режиссером фильма стал Максим Бриус. Проект осуществила кинокомпания «Триикс Медиа». «Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый „детский приют“. Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег», — сообщается в описании картины на сайте kino-teatr.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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