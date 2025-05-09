Курганский звукорежиссер Никита Леонов участвовал в работе над фильмом «Группа крови» о детском лагере смерти, который создали фашисты в 1943 году. Об этом URA.RU рассказал сотрудник местной телекомпании.
«Выходец из Кургана Леонов выступил в качестве звукорежиссера кинофильма о Великой Отечественной войне. Премьера картины состоялась 8 мая», — сообщил работник телевидения.
Режиссером фильма стал Максим Бриус. Проект осуществила кинокомпания «Триикс Медиа».
«Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый „детский приют“. Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег», — сообщается в описании картины на сайте kino-teatr.ru.
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