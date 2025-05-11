Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль Суворова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий.
«Награжден медалью Суворова», — сообщил боец «Лапа». Приказ о присвоении награды подписан президентом страны Владимиром Путиным.
Ранее военнослужащим были получены медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени. Также «Лапа» был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».
По словам бойца, на фронт он уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. Несмотря на то, что «Лапа» уже не служит в «Ахмате», он всегда носит флаг Чечни в знак уважения.
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