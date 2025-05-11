11 мая 2025

Курганского экс-бойца спецназа Кадырова наградили новой медалью на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец «Лапа» получил медаль Суворова
Курганский боец «Лапа» получил медаль Суворова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль Суворова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий.

«Награжден медалью Суворова», — сообщил боец «Лапа». Приказ о присвоении награды подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Курганский военнослужащий получил медаль Суворова
Курганский военнослужащий получил медаль Суворова
Фото:

Ранее военнослужащим были получены медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени. Также «Лапа» был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

По словам бойца, на фронт он уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. Несмотря на то, что «Лапа» уже не служит в «Ахмате», он всегда носит флаг Чечни в знак уважения. 

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Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль Суворова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий. «Награжден медалью Суворова», — сообщил боец «Лапа». Приказ о присвоении награды подписан президентом страны Владимиром Путиным. Ранее военнослужащим были получены медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени. Также «Лапа» был награжден медалью «Участнику специальной военной операции». По словам бойца, на фронт он уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. Несмотря на то, что «Лапа» уже не служит в «Ахмате», он всегда носит флаг Чечни в знак уважения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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