Политолог Марков: Киев откажется от предложения Путина провести переговоры в мае

Украина не готова на прямые переговоры с Россией о мире. На это указывает предложение Киева о 30-дневном перемирии, которое специально было подано в ультимативной форме, чтобы Россия от него отказалась. Поэтому, желая продолжить конфликт, Украина, скорее всего, откажется и от призыва РФ провести прямые переговоры в мае. Об этом URA.RU сообщил политолог Сергей Марков.
«Они (офис Зеленского — прим. URA.RU) сформулировали свои предложения о 30-дневном перемирии в нарочито хамской ультимативной форме, чтобы Россия не соглашалась. Украина хочет продолжение конфликта», — рассказал Марков в ходе разговора с корреспондентом URA.RU.
По словам Маркова, Европа и Киев намеренно представили это не в форме предложения, а как попытку ультиматума. Их цель — не урегулирование конфликта, а создание условий, при которых президент США Дональд Трамп вступил бы в противостояние с российским лидером Владимиром Путиным.
Эксперт отметил полярные предложения сторон. Москва предлагает сначала провести переговоры, а затем обсуждать вопрос перемирия. В то же время Киев отстаивает обратную последовательность: сначала временное прекращение огня, а уже потом переговоры о полном урегулировании конфликта.
При этом Марков ответил, почему Украина хочет начать именно с 30-дневного перемирия. По его словам, это нужно для того, чтобы у ВСУ было больше времени на подготовку к новой атаке на фронте.
Ранее Зеленский расценил предложение российской стороны о возобновлении переговоров как «хороший знак». Он подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии официального подтверждения полного прекращения огня со стороны России. При этом Путин отметил, что Россия готова выйти на прямые переговоры с Украиной 15 мая без предварительных условий.
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