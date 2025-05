«Россия ищет выход»: как западные СМИ отреагировали на желание Путина встретиться с Зеленским

Дональд Трамп поддержал Владимира Путина

12 мая 2025 в 08:15 Размер текста - 17 +

В ночь на 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением, в котором выдвинул инициативу о проведении переговоров с Украиной на территории Стамбула (Турция) без предварительных условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на организацию дипломатической встречи. Глава США Дональд Трамп публично поддержал предложение российской стороны, подчеркнув, что Киев обязан согласиться на предложение Путина немедленно. При этом он сильно сомневается, что Украина к переговорам с Россией. Иностранные СМИ неоднозначно отреагировали на предложение Путина. Как отмечает итальянское издание Corriere della Sera, оно ставит Киев в объективно сложное положение. При этом Макрон в разговоре с журналистами телеканала France24 подчеркнул, что российский президент «ищет выход». Что еще пишут иностранные СМИ о предложении Путина о прямых переговорах с Украиной — в материале URA.RU. Reuters По мнению журналистов Reuters, Путин твердо отстаивает условия прекращения конфликта на Украине. «Путин, чьи усилия за последний год продвинулись вперед, твердо отстаивает свои условия прекращения конфликта. Администрация Зеленского и МИД Украины не отреагировали на просьбу Reuters прокомментировать это предложение», — отмечается в сообщении Reuters. The Guardian Российский лидер своим предложением отклонил ультиматум европейских лидеров о немедленном согласии на прекращение огня с Украиной, но предложил провести прямые переговоры с Киевом, пишет The Guardian. Как отмечает издание, 10 мая четыре европейских лидера вместе с Зеленским обсудили возможности мирного урегулирования. «Путин отклонил ультиматум европейских лидеров о согласии на прекращение огня с Украиной, но предложил провести прямые переговоры с Киевом. Четыре европейских лидера ранее в субботу посетили киевский майдан вместе с Зеленским. Трамп пока публично не прокомментировал свой разговор с группой лидеров <...> и то, взял ли он на себя конкретные обязательства в случае, если Путин откажется от прекращения огня», — пишет The Guardian. На данный момент администрация Трампа, по всей видимости, проявляла значительно большую строгость в отношении Киева, чем в адрес Москвы, также отмечает издание. France24 Предложение президента России Владимира Путина о прекращении конфликта является лишь «первым шагом», однако оно остается недостаточным для достижения мира, сообщил телеканал France24, ссылаясь на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона журналистам после его возвращения из поездки на Украину. «Несмотря на давление со стороны Трампа и неоднократные предупреждения европейских держав, Путин не пошел на существенные уступки в целях прекращения конфликта. Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что предложение Путина — это „первый шаг, но недостаточный“, — сообщил France24. «Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — отметил Макрон журналистам в польском Перемышле. Он подчеркнул, что российский президент «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». The Wall Street Journal Украина настаивает на том, что прекращение огня должно предшествовать предложенным президентом России Владимиром Путиным мирным переговорам, пишет The Wall Street Journal. «Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться с ним в Стамбуле на этой неделе после того, как президент Трамп поддержал предложение президента России о переговорах перед прекращением огня. Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг, повысив ставки на фоне шквала дипломатических обменов и балансирования на грани войны в минувшие выходные, когда обе стороны пытались найти баланс между нежеланием идти на какие-либо существенные уступки и умиротворением Трампа, который потребовал положить конец трехлетнего [конфликта]», — приводит слова WSJ. El Mundo Как пишет испанское издание El Mundo, Путин предложил Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле, чтобы обсудить пути достижения мира и устранения причин конфликта. «Российский лидер заявляет о готовности к серьезным переговорам с Украиной для достижения „прочного мира“ и устранения „коренных причин конфликта“», — сообщило El Mundo. В материале подчеркивается, что в то время как Киев положительно воспринял рассмотрение Москвой вопроса об окончании СВО, европейские страны посчитали российское предложение недостаточным. Corriella Della Sera Как отмечает итальянское издание Corriere della Sera, предложение Путина ставит Киев в объективно сложное положение — отказаться от мирных инициатив украинскому лидеру будет непросто, особенно на фоне давления со стороны международных партнеров. «Он (Путин) перетасовал карты, поставив Киев в объективно трудное положение, поскольку это предложение, от которого трудно отказаться. В то же время Путин успокаивает своего нового американского друга, который продолжает требовать скорейшего разрешения конфликта», — пишет Corriere della Sera. Axios Зеленский готов встретиться с российским лидером 15 мая в Турции для обсуждения перспектив прекращения конфликта между двумя странами, пишет американский новостной портал Axios. «Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — отмечает издание. По данным Axios, основной целью визита станет обсуждение «необходимой основы для дипломатии», которая может привести к остановке боевых действий. В публикации подчеркивается, что предстоящая встреча Путина и Зеленского может стать первой за последние три года.