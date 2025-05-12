Украинский военнопленный ВСУ поблагодарил курганских бойцов за то, что они помогают российской армии воевать против киевского режима в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказали курганские штурмовики и предоставили видеообращение со сдавшимся в плен солдатом.
«Я солдат Вооруженных сил Украины. Спасибо большое городу Кургану за то, что помогаете бороться с нами», — сказал на видео пленный военнослужащий.
Также украинский боец отметил, что сам сдался в плен первой роте. Свое обращение он закончил словами «Слава России, слава Кургану».
Ранее URA.RU писало, что пленный военный ВСУ заявил о скором исчезновении Украины. Такая судьба, по его словам, ждет страну из-за беспределу ТЦК, которые истребляют украинцев. Также пленный с иронией благодарил Владимира Зеленского за то, что Новый год встречал в плену, а не на поле боя.
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