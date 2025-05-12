Пленный украинец поблагодарил курганцев за то, что они сражаются с ВСУ. Видео

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Солдат ВСУ сдался в плен курганским штурмовикам
Солдат ВСУ сдался в плен курганским штурмовикам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнопленный ВСУ поблагодарил курганских бойцов за то, что они помогают российской армии воевать против киевского режима в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказали курганские штурмовики и предоставили видеообращение со сдавшимся в плен солдатом.

«Я солдат Вооруженных сил Украины. Спасибо большое городу Кургану за то, что помогаете бороться с нами», — сказал на видео пленный военнослужащий. 

Также украинский боец отметил, что сам сдался в плен первой роте. Свое обращение он закончил словами «Слава России, слава Кургану».

Ранее URA.RU писало, что пленный военный ВСУ заявил о скором исчезновении Украины. Такая судьба, по его словам, ждет страну из-за беспределу ТЦК, которые истребляют украинцев. Также пленный с иронией благодарил Владимира Зеленского за то, что Новый год встречал в плену, а не на поле боя.

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Украинский военнопленный ВСУ поблагодарил курганских бойцов за то, что они помогают российской армии воевать против киевского режима в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказали курганские штурмовики и предоставили видеообращение со сдавшимся в плен солдатом. «Я солдат Вооруженных сил Украины. Спасибо большое городу Кургану за то, что помогаете бороться с нами», — сказал на видео пленный военнослужащий.  Также украинский боец отметил, что сам сдался в плен первой роте. Свое обращение он закончил словами «Слава России, слава Кургану». Ранее URA.RU писало, что пленный военный ВСУ заявил о скором исчезновении Украины. Такая судьба, по его словам, ждет страну из-за беспределу ТЦК, которые истребляют украинцев. Также пленный с иронией благодарил Владимира Зеленского за то, что Новый год встречал в плену, а не на поле боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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