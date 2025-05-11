11 мая 2025

В Тюменской области нашли тело пропавшей 9 мая пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщину искали три дня
Женщину искали три дня Фото:

В Тюменской области обнаружили тело пенсионерки, которая пропала утром 9 мая. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла», — указано в сообщении отряда в соцсети. 

Женщине было 76 лет. Утром 9 мая она вышла из дома и не вернулась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области обнаружили тело пенсионерки, которая пропала утром 9 мая. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Найдена. Погибла», — указано в сообщении отряда в соцсети.  Женщине было 76 лет. Утром 9 мая она вышла из дома и не вернулась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...