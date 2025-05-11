В Тюменской области нашли тело пропавшей 9 мая пенсионерки

Женщину искали три дня
В Тюменской области обнаружили тело пенсионерки, которая пропала утром 9 мая. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена. Погибла», — указано в сообщении отряда в соцсети.
Женщине было 76 лет. Утром 9 мая она вышла из дома и не вернулась.
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