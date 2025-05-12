Рогов: Зеленский саботирует мирные переговоры, зовя Путина в Стамбул

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Зеленский заявлял, что готов к контактам лишь при 30-дневном прекращении огня
Зеленский заявлял, что готов к контактам лишь при 30-дневном прекращении огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры, предлагая встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский пытается сорвать переговоры по урегулированию конфликта с Москвой», — передает слова Рогова «Ридус». Он отметил, что Киев распространяет информацию о том, что Путин откажется от переговоров, что якобы подтверждает его нежелание к урегулированию конфликта.

Рогов считает, что встреча между лидерами на данном этапе невозможна и что для начала переговорных процессов нужны согласованные группы. Президент России ранее предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле, но Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня. После высказываний главы Белого дома Дональда Трампа Зеленский изменил позицию и выразил желание встретиться с Путиным.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры, предлагая встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Зеленский пытается сорвать переговоры по урегулированию конфликта с Москвой», — передает слова Рогова «Ридус». Он отметил, что Киев распространяет информацию о том, что Путин откажется от переговоров, что якобы подтверждает его нежелание к урегулированию конфликта. Рогов считает, что встреча между лидерами на данном этапе невозможна и что для начала переговорных процессов нужны согласованные группы. Президент России ранее предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле, но Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня. После высказываний главы Белого дома Дональда Трампа Зеленский изменил позицию и выразил желание встретиться с Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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