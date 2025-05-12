Рогов: Зеленский саботирует мирные переговоры, зовя Путина в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры, предлагая встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Зеленский пытается сорвать переговоры по урегулированию конфликта с Москвой», — передает слова Рогова «Ридус». Он отметил, что Киев распространяет информацию о том, что Путин откажется от переговоров, что якобы подтверждает его нежелание к урегулированию конфликта.
Рогов считает, что встреча между лидерами на данном этапе невозможна и что для начала переговорных процессов нужны согласованные группы. Президент России ранее предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле, но Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня. После высказываний главы Белого дома Дональда Трампа Зеленский изменил позицию и выразил желание встретиться с Путиным.
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