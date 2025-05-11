11 мая 2025

Ледоход на Оби достиг границ Ямала

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Ледоход достиг границ Ямала (архивное фото)
Ледоход достиг границ Ямала (архивное фото) Фото:

За сутки ледоход на Оби максимально приблизился к границам Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО.

«По реке Обь голова ледохода находится в районе границы с ЯНАО в Белоярском районе. Хвост в районе населенного пункта Ванзеват (ХМАО)», — рассказали в пресс-службе ведомства. До границы с Ямало-Ненецким автономным округом осталось пять километров.

За сутки ледоход прошел 72 километра. Его общая протяженность составляет 50 километров.

Ранее жители Шурышкарского района ЯНАО заметили первые подвижки льда на Оби. В селе Горки ледяная корка сдвинулась на несколько десятков метров.

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За сутки ледоход на Оби максимально приблизился к границам Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО. «По реке Обь голова ледохода находится в районе границы с ЯНАО в Белоярском районе. Хвост в районе населенного пункта Ванзеват (ХМАО)», — рассказали в пресс-службе ведомства. До границы с Ямало-Ненецким автономным округом осталось пять километров. За сутки ледоход прошел 72 километра. Его общая протяженность составляет 50 километров. Ранее жители Шурышкарского района ЯНАО заметили первые подвижки льда на Оби. В селе Горки ледяная корка сдвинулась на несколько десятков метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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