Ледоход на Оби достиг границ Ямала

За сутки ледоход на Оби максимально приблизился к границам Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО.
«По реке Обь голова ледохода находится в районе границы с ЯНАО в Белоярском районе. Хвост в районе населенного пункта Ванзеват (ХМАО)», — рассказали в пресс-службе ведомства. До границы с Ямало-Ненецким автономным округом осталось пять километров.
За сутки ледоход прошел 72 километра. Его общая протяженность составляет 50 километров.
Ранее жители Шурышкарского района ЯНАО заметили первые подвижки льда на Оби. В селе Горки ледяная корка сдвинулась на несколько десятков метров.
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