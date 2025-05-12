Стяжки мэрии Кургана, земельная ОПС и новый оздоровительный комплекс: главное за 12 мая

В Кургане на крыльце здания мэрии разъезжаются гранитные плиты под постаментами с шарами. Чтобы предотвратить разрушение, плиты на обоих постаментах закрепили пластиковой стяжкой, рассказали URA.RU очевидцы. Горожанам сооружение показалось ненадежным.
В мэрии URA.RU заявили, что постаменты с шарами на центральном входе не являются аварийными, но в процессе эксплуатации, имеют отслоение. «Принятые меры направлены именно на предотвращение дальнейшего отслоения. Шары закреплены, за годы эксплуатации здания не было отмечено изменения их положения», — уточнили в пресс-службе администрации города. Что касается ремонта, то здание 1952 года постройки является объектом культурного наследия. Разработана проектно-сметная документация, и уже в этом году начнется ремонт. Однако, в первую очередь, будет отремонтирована кровля здания, находящаяся в аварийном состоянии.
Махинации с землей проводила ОПС
Курганские следователи возбудили дела об участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Статус участников ОПС получили все пять фигурантов дела о махинациях с землей в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
Прежде обвинение в участии в ОПС было лишь у двух обвиняемых, теперь их стало пятеро. Участие в преступном сообществе прежде вменялось лишь экс-мэру Половинского района Армэну Хачатуряну и арестованному последним экс-начальнику курганского филиала «Управления мелиоводхоз по УРФО» Валерию Потыльчаку. Аналогичное обвинение появилось в делах экс-чиновника варгашинской администрации Евгения Казакова, фермера Атома Симоняна и хлебопроизводителя Вардана Саргисяна. На более ранних стадиях следствия последнюю троицу обвиняли в пособничестве превышения должностных полномочий, совершенных группой лиц.
Осужденному экс-главе округа запретили менять работу
Осужденный за превышение полномочий экс-глава Притобольного округа Курганской области Николай Иванов не сможет поменять работу. Запрет на самовольную смену работы наложил суд по требованию уголовно-исправительной инспекции.
В Притобольном суде пояснили, что «начальник Кетовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области обратился в суд с представлением в отношении Иванова Н.П., указав в представлении, что для выработки и стимулирования правопослушного поведения, предупреждения необходимы дополнительные меры, а именно: возложение дополнительной обязанности». Суд представление удовлетворил.
В январе Иванов получил шесть лет лишения свободы условно за превышение полномочий из-за принятого в 2015 году некачественного жилья для сирот. Ему также запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Также он должен возместить моральный ущерб потерпевшим по делу.
Фавориты праймериз рискуют не попасть в облдуму
В Курганской области активно проходит кампания по внутрипартийному голосованию «Единой России». Праймериз, которые пройдут с 19 по 26 мая, уже породили закулисные споры — кто из фаворитов неожиданно может не дотянуть до мандата. URA.RU пообщалось с инсайдерами и политологом и проанализировало, кто оказался в зоне риска — несмотря на поддержку и статус.
Один из самых обсуждаемых кандидатов, у которых, по данным инсайдеров, пошатнулись позиции, — Константин Гладковский, представляющий интересы ветеранов войны в Афганистане. При этом инсайдеры уверены, что сильной стороной Гладковского является его опыт на посту депутата. Так же он хорошо известен электорату, который поддерживает своего избранника. Поэтому окончательно говорить о завершении политической карьеры пока рано. По вопросом участие в выборах Гиви Сепиашвили — депутата и врача-онколога. В шаткой ситуации оказалась Ольга Баланчук, экс-директор гимназии №47. Ее отправили на новый для нее Щучанский округ, где у нее практически нет узнаваемости. Под вопросом и переизбрание строительного бизнесмена Андрея Шиншина.
В лицее разбирались, кто будет мыть пол
Руководство Лесниковского лицея Курганской области вместо уволившейся уборщицы решило использовать труд пятиклассниц. Сообщение о введении «самообслуживания» в лицее поступило в родительский чат, рассказали URA.RU родители учеников. Классный руководитель предложила определить 4-5 девочек, которые будут мыть пол на этаже гимназии. При этом предполагалось, что мыть пол дети будут с регулярностью два раза в неделю. Также, по словам, родителей, до сих пор не решена проблема с организацией питания в лицее.
На запрос агентства в пресс-службе правительства области сообщили, что по информации проведена проверка. «МКОУ „Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.“ переведен на сокращенный режим обучения, до проведения специалистами дезинсекции здания школы, после чего занятия возобновятся в обычном режиме. Уборщик служебных помещений уволилась по собственному желанию, но территория распределена между сотрудниками технического персонала. Классный руководитель неправильно сформулировала свою мысль, так как это имелось ввиду трудовое воспитание, проведение генеральной уборки в классе», — указано в ответе.
На месте интерната будет оздоровительный центр
В 40 километрах от Кургана планируют создать оздоровительный комплекс на месте бывшего здания психоневрологического интерната. Проектом займется тюменский бизнесмен Ирина Первухина, выкупившая у правительства региона имущественный комплекс в деревне Галишово. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Другой источник уточнил, что иногороднему бизнесмену дополнительно выделили землю для реализации проекта.
Изначально здание было построено под детский сад, однако долго он в этом статусе не проработал и закрылся. Спустя годы в нем разместился корпус Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость приватизировали и продали с аукциона. Иногородний бизнесмен заплатила за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти миллион рублей.
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