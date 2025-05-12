В Курган приедет известный писатель Шамиль Идиатуллин

В Кургане состоятся две творческие встречи с известным российским писателем и журналистом Шамилем Идиатуллиным. Первая встреча будет проведена 23 мая в библиотеки имени В. Маяковского в камерной и неформальной обстановке, а вторая — 24 мая на сцене Городского сада в рамках празднования Дня славянской письменности. Об этом сообщает отдел по работе со СМИ БИС г. Кургана.
«Шамиль Шаукатович Идиатуллин — известный прозаик и журналист, мастер самых разных жанров: автор реалистических романов „Город Брежнев“ и „Бывшая Ленина“, мистического триллера „Убыр“, этнофэнтези „Последнее время“, фантастического романа „Возвращение „Пионера““, сборника „Всё как у людей“ и других. Он дважды лауреат „Большой книги“ и ряда других, не менее известных литературных премий. На встрече гости вечера смогут пообщаться с писателем, задать вопросы и получить автограф», — рассказали в отделе по работе со СМИ.
Вход на обе встречи свободный, однако для участия в мероприятии 23 мая необходима предварительная регистрация. Первая встреча пройдет в библиотеке имени В. Маяковского по адресу ул. Пролетарская, 41, а вторая — днем позже, 24 мая, на главной сцене Городского сада сразу после книжного фестиваля. Организаторы приглашают всех желающих познакомиться с творчеством писателя и задать ему интересующие вопросы.
Ранее в Кургане уже проходили масштабные культурные мероприятия — с 8 по 11 мая жители города могли посетить праздничные концерты, спектакли и показы фильмов, приуроченные ко Дню Победы. Организаторы продолжают традицию проведения творческих встреч и фестивалей.
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