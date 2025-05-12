В центре Кургана нашлись лавочки, исчезнувшие с шоссе Тюнина. Теперь две лавочки вместе с мусорными урнами стоят между домами №107 и 111 по улице Карла Маркса. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU.
«Две лавочки стоят напротив памятника татарскому поэту по имени Муса Джалиль на Карла Маркса. Также меж лавочек поставлены урны. Люди часто сидят на этих лавочках», — сообщает фотокорреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что лавочки с шоссе Тюнина в Кургане переместили в центр города. Лавочки были установлены по госконтракту еще в 2020 году. За 900 тысяч рублей вдоль велодорожки было поставлено 14 лавочек, семь урн и уличный навес. Установка велась за бюджетные деньги по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».
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