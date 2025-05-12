Ямальцев пригласили на благотворительный полумарафон

В Новом Уренгое (ЯНАО) 24 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие состоится уже в пятый раз и призвано объединить всех желающих жителей региона для участия в масштабном спортивном событии.
«Принять участие может любой ямалец старше шести лет, у которого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Для участия необходимо пройти регистрацию и внести оплату на сайте проекта», — уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 и 21 километр. Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и подарками, а финишировавшие — медали. Победителей и призеров в каждой категории ожидают специальные награды. По информации организаторов, все собранные средства будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине». Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития.
Ранее URA.RU сообщало, что экстремальная гонка «Северный характер. Зима» состоялась в Ноябрьске (ЯНАО). Участники гонки соревновались на трассах в пять и девять километров.
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