12 мая 2025

Ямальцев пригласили на благотворительный полумарафон

В Новом Уренгое пройдет полумарафон «ЗаБег.РФ»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО в пятый раз пройдет Всероссийский полумарафон
В ЯНАО в пятый раз пройдет Всероссийский полумарафон Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 24 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие состоится уже в пятый раз и призвано объединить всех желающих жителей региона для участия в масштабном спортивном событии.

«Принять участие может любой ямалец старше шести лет, у которого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Для участия необходимо пройти регистрацию и внести оплату на сайте проекта», — уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 и 21 километр. Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и подарками, а финишировавшие — медали. Победителей и призеров в каждой категории ожидают специальные награды. По информации организаторов, все собранные средства будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине». Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития. 

Ранее URA.RU сообщало, что экстремальная гонка «Северный характер. Зима» состоялась в Ноябрьске (ЯНАО). Участники гонки соревновались на трассах в пять и девять километров. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 24 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие состоится уже в пятый раз и призвано объединить всех желающих жителей региона для участия в масштабном спортивном событии. «Принять участие может любой ямалец старше шести лет, у которого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Для участия необходимо пройти регистрацию и внести оплату на сайте проекта», — уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 и 21 километр. Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и подарками, а финишировавшие — медали. Победителей и призеров в каждой категории ожидают специальные награды. По информации организаторов, все собранные средства будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине». Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития.  Ранее URA.RU сообщало, что экстремальная гонка «Северный характер. Зима» состоялась в Ноябрьске (ЯНАО). Участники гонки соревновались на трассах в пять и девять километров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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