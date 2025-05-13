Закроются ли: что будет с аттракционами во время реконструкции Цветного бульвара в Тюмени

Реконструкция Цветного бульвара в Тюмени не повлияет на работу аттракционов
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Реконструкция Цветного бульвара не повлияет на работу каруселей
Реконструкция Цветного бульвара не повлияет на работу каруселей Фото:

Все аттракционы на Цветном бульваре продолжат работать, несмотря на ремонтные работы и обновление инфраструктуры. Об этом сообщили представители городского парка.

«Все аттракционы Городского парка культуры и отдыха продолжают свою работу в полном объеме, даже во время ремонтных работ и обновления инфраструктуры Цветного бульвара. График работы аттракционов остается прежним», — подчеркнули в администрации парка.

Ранее в Городском парке культуры и отдыха сообщали, что летом здесь перекроют часть пешеходной зоны из-за масштабного ремонта инженерных сетей. В ходе обновления планируется появление новых аттракционов и элементов декора.

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Все аттракционы на Цветном бульваре продолжат работать, несмотря на ремонтные работы и обновление инфраструктуры. Об этом сообщили представители городского парка. «Все аттракционы Городского парка культуры и отдыха продолжают свою работу в полном объеме, даже во время ремонтных работ и обновления инфраструктуры Цветного бульвара. График работы аттракционов остается прежним», — подчеркнули в администрации парка. Ранее в Городском парке культуры и отдыха сообщали, что летом здесь перекроют часть пешеходной зоны из-за масштабного ремонта инженерных сетей. В ходе обновления планируется появление новых аттракционов и элементов декора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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