Закроются ли: что будет с аттракционами во время реконструкции Цветного бульвара в Тюмени

Все аттракционы на Цветном бульваре продолжат работать, несмотря на ремонтные работы и обновление инфраструктуры. Об этом сообщили представители городского парка.
«Все аттракционы Городского парка культуры и отдыха продолжают свою работу в полном объеме, даже во время ремонтных работ и обновления инфраструктуры Цветного бульвара. График работы аттракционов остается прежним», — подчеркнули в администрации парка.
Ранее в Городском парке культуры и отдыха сообщали, что летом здесь перекроют часть пешеходной зоны из-за масштабного ремонта инженерных сетей. В ходе обновления планируется появление новых аттракционов и элементов декора.
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