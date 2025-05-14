Стали известны новые подробности в деле погибшей на заборе пермячки

Погибшая в баре Закамска с ночь на 11 мая пермячка хотела подышать воздухом и забралась на крышу. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Девушки пришли в бар уже сильно пьяными. В какой-то момент погибшей стало плохо. Она поднялась на второй этаж, легла на пол, увидела большое стеклянное окно, видимо, захотела подышать воздухом, дернула за ручку, окно открылось, так она оказалась на крыше. Есть свидетель — посетительница бара — Надежда махала ей из этого окна, ее показания приобщены к делу», — сообщает источник.
Он добавляет, что дверь, вопреки словам хозяина бара, не была закрыта на ключ. На крыше девушке вновь стало нехорошо, ее вырвало и не только, поэтому у нее и была расстегнута ширинка. Далее она захотела выйти на улицу и решила спуститься вниз. Встала на сливную трубу — водоотвод. Прыгнула, но при прыжке пика зацепилась за короткую куртку и кофту, и вошла в сердце. Если бы не короткая куртка, трагедии бы не случилось. Более того, по словам эксперта, если бы девушку сбросили, на теле и внутри были бы разрывы, их нет.
Ранее URA.RU сообщало о том, что телефон погибшей пермячки был найден в лесу. Когда аппарат нашли, то в нем не было сим-карты. Об этом корреспонденту рассказала приятельница, которая привела погибшую в клуб.
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