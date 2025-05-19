В Тюменской области резко снизилась заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ упала на 34%
© Служба новостей «URA.RU»
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В случае появления симптомов заболевания специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу
В случае появления симптомов заболевания специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу Фото:

В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 34%. Также зарегистрировано восемь случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В течение последних восьми недель отмечается снижение заболеваемости гриппом, в том числе на 34% в сравнении с предыдущей неделей. На предыдущей неделе зарегистрировано восемь случаев COVID-19», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Тюменцам рекомендуют избегать контактов с людьми с признаками простуды, регулярно мыть руки, вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, правильное питание и физическую активность. В случае появления симптомов заболевания специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу.

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В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 34%. Также зарегистрировано восемь случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «В течение последних восьми недель отмечается снижение заболеваемости гриппом, в том числе на 34% в сравнении с предыдущей неделей. На предыдущей неделе зарегистрировано восемь случаев COVID-19», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Тюменцам рекомендуют избегать контактов с людьми с признаками простуды, регулярно мыть руки, вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, правильное питание и физическую активность. В случае появления симптомов заболевания специалисты советуют незамедлительно обращаться к врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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