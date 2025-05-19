19 мая 2025

Бастрыкин снова взялся за тюменскую компанию, которая не платит зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам задерживают зарплату уже на пять месяцев
Тюменцам задерживают зарплату уже на пять месяцев Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу тюменской газовой компании. Дело в том, что несколько тюменцев снова пожаловались, что им с января не выплачивают зарплату, сообщили в информационном центре СК РФ.

«Заявители на протяжении длительного времени осуществляли трудовую деятельность в компании в различных должностях, однако заработная плата с января текущего года им не выплачивалась. Кроме того, окончательный расчет с сотрудниками, принявшими решение о расторжении трудовых договоров, не произведен», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудники множество раз обращались к работодателю, однако это результатов не принесло. Сейчас в СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК Александр Кубляков. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на эту компанию. В 2024 году задержка зарплаты составляла три месяца.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу тюменской газовой компании. Дело в том, что несколько тюменцев снова пожаловались, что им с января не выплачивают зарплату, сообщили в информационном центре СК РФ. «Заявители на протяжении длительного времени осуществляли трудовую деятельность в компании в различных должностях, однако заработная плата с января текущего года им не выплачивалась. Кроме того, окончательный расчет с сотрудниками, принявшими решение о расторжении трудовых договоров, не произведен», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сотрудники множество раз обращались к работодателю, однако это результатов не принесло. Сейчас в СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК Александр Кубляков. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на эту компанию. В 2024 году задержка зарплаты составляла три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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