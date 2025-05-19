Бастрыкин снова взялся за тюменскую компанию, которая не платит зарплаты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу тюменской газовой компании. Дело в том, что несколько тюменцев снова пожаловались, что им с января не выплачивают зарплату, сообщили в информационном центре СК РФ.
«Заявители на протяжении длительного времени осуществляли трудовую деятельность в компании в различных должностях, однако заработная плата с января текущего года им не выплачивалась. Кроме того, окончательный расчет с сотрудниками, принявшими решение о расторжении трудовых договоров, не произведен», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сотрудники множество раз обращались к работодателю, однако это результатов не принесло. Сейчас в СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального СУ СК Александр Кубляков. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на эту компанию. В 2024 году задержка зарплаты составляла три месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!