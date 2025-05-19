Окружной патриотический форум «Молодые Герои Урала. Наше время» собрал под Курганом около 150 участников из всех шести регионов Уральского федерального округа. В рамках форума состоялись встречи с ведущим «Первого канала» Максимом Шарафутдинов и с летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра «Смолин».
Форум проходил с 15 по 17 мая в лагере «Янтарный» и объединил педагогов, специалистов по работе с молодежью, НКО-активистов и студентов. «Мы отберем 30 проектов и поможем их реализовать, будем сопровождать наших участников до конца года. Для этого у нас есть команда наставников, которые помогают готовиться к грантовым конкурсам. У них большой опыт в реализации социальных проектов. Результат всей работы — изменение жизни конкретных людей. Для нас важно, чтобы появлялись новые качественные проекты, где на первое место выходили бы люди, их самоидентификация со своим регионом и страной», — отметил руководитель мультицентра Станислав Бессонов.
В рамках форума состоялись встречи с федеральными экспертами, среди которых —космонавт Андрей Борисенко. Он поделился опытом преодоления трудностей и командной работы в экстремальных условиях. Практические занятия по публичным выступлениям и медиапродвижению провели телеведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов и эксперт по нейромаркетингу Николай Жиляков. Также участники посетили мастер-классы по социальному проектированию и созданию эффективных презентаций, приняли участие в дискуссиях о патриотизме и культурной программе форума.
Ранее в регионах Уральского федерального округа уже реализуются программы патриотического воспитания молодежи, такие как проект «Герои Югры» в ХМАО, где участники проходят обучение с наставниками и участвуют в патриотических мероприятиях. Подобные инициативы направлены на развитие лидерских качеств и вовлечение молодежи в социально значимые проекты, что соответствует целям форума «Молодые Герои Урала. Наше время».
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