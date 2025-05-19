В Тюмени обсудят профессии будущего

Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2025» пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в УрФО. В этом году основной темой мероприятия станут «Молодые профессионалы России», а треки для участников подготовят все регионы округа.
"У субъектов округа достаточно опыта для проведения подобных событий. Уверен, что благодаря нашей совместной работе, форум „УТРО-2025“ пройдет на высоком уровне и станет значимым событием для молодых людей всего округа и страны в целом», — отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов на совещании по подготовке форума.
Он также сообщил, что форум охватит шесть тематических направлений, которые будут курировать регионы УрФО. В Тюменской области предстоит отрабатывать трек "Профессионалы будущего". Ожидается, что количество участников форума в этом году превысит 500 человек на уровне основной программы, еще около тысячи человек привлекут городские блоки. Регистрация на форум стартует 24 мая на платформе Росмолодежь.
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