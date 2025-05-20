20 мая 2025

Глава Челябинска Лошкин отругал подрядчика за граффити на здании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити обещали убрать уже сегодня
Граффити обещали убрать уже сегодня Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин отругал подрядчика за граффити на здании №1 по улице Богдана Хмельницкого. Мэр потребовал сегодня же убрать неприглядный рисунок, сообщает корреспондент URA.RU с места события. 

«Что это за граффити на здании? Это неприемлемо. Нужно закрасить уже сегодня», — отметил Лошкин, который сегодня проводит выездное совещание на объектах благоустройства в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска, передает корреспондент URA.RU. 

Речь идет о здании №1 по улице Богдана Хмельницкого, где граффити в виде розового лица нанесено на одну из стен на высоте второго этажа. Подрядчик согласился с замечанием и заверил, что сегодня все будет убрано. 

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Металлургическом районе Челябинска ведутся работы по благоустройству около здания №14а по Богдана Хмельницкого. Здесь уложат новую плитку, установят малые архитектурные формы, сделают газон и освещение. Работы завершатся до 30 июля. Их стоимость составляет почти шесть миллионов рублей. 

Также за лето в Металлургическом районе благоустроят территорию около школы № 141 (улица 60-летия Октября, 26а). К 1 сентября здесь сделают покрытие, установят архитектурные формы, проведут озеленение, в том числе высадят деревья. Дополнительно установят ограждения, лестницы, пандусы, освещение и видеонаблюдение. Стоимость работ превысила 26 миллионов рублей. 

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Глава Челябинска Алексей Лошкин отругал подрядчика за граффити на здании №1 по улице Богдана Хмельницкого. Мэр потребовал сегодня же убрать неприглядный рисунок, сообщает корреспондент URA.RU с места события.  «Что это за граффити на здании? Это неприемлемо. Нужно закрасить уже сегодня», — отметил Лошкин, который сегодня проводит выездное совещание на объектах благоустройства в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска, передает корреспондент URA.RU.  Речь идет о здании №1 по улице Богдана Хмельницкого, где граффити в виде розового лица нанесено на одну из стен на высоте второго этажа. Подрядчик согласился с замечанием и заверил, что сегодня все будет убрано.  В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Металлургическом районе Челябинска ведутся работы по благоустройству около здания №14а по Богдана Хмельницкого. Здесь уложат новую плитку, установят малые архитектурные формы, сделают газон и освещение. Работы завершатся до 30 июля. Их стоимость составляет почти шесть миллионов рублей.  Также за лето в Металлургическом районе благоустроят территорию около школы № 141 (улица 60-летия Октября, 26а). К 1 сентября здесь сделают покрытие, установят архитектурные формы, проведут озеленение, в том числе высадят деревья. Дополнительно установят ограждения, лестницы, пандусы, освещение и видеонаблюдение. Стоимость работ превысила 26 миллионов рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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