В Тюмени 1 сентября на месте пансионата имени Оловянникова откроют инклюзивный семейный центр. Как сообщили URA.RU представители застройщика «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания, внутри оборудуют бассейн, небольшой скалодром, арт-кабинет, мультстудию и гончарную мастерскую.
«Это будет инклюзивный семейный центр, где мы будем ждать детей с особенностями и людей без диагнозов. У нас будет бассейн, гончарная студия, арт-кабинет, сенсорная интеграция, ЛФК, скалодром, медицинский кабинет, мультстудия, АВА-терапия. Все, что нужно для реабилитации, у нас предусмотрено. Сейчас также ищем специалистов по терапии рук», — рассказали в «ТИС».
Открыть центр планируют 1 сентября. На данный момент внутри практически полностью сделана чистовая отделка. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу на 25 человек.
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