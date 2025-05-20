20 мая 2025

В Тюмени на месте старого пансионата откроют реабилитационный центр со скалодромом и бассейном. Фото

В Тюмени на месте пансионата Оловянникова откроют инклюзивный семейный центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр откроется на месте пансионата Оловянникова
Центр откроется на месте пансионата Оловянникова Фото:

В Тюмени 1 сентября на месте пансионата имени Оловянникова откроют инклюзивный семейный центр. Как сообщили URA.RU представители застройщика «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания, внутри оборудуют бассейн, небольшой скалодром, арт-кабинет, мультстудию и гончарную мастерскую.

«Это будет инклюзивный семейный центр, где мы будем ждать детей с особенностями и людей без диагнозов. У нас будет бассейн, гончарная студия, арт-кабинет, сенсорная интеграция, ЛФК, скалодром, медицинский кабинет, мультстудия, АВА-терапия. Все, что нужно для реабилитации, у нас предусмотрено. Сейчас также ищем специалистов по терапии рук», — рассказали в «ТИС».

Открыть центр планируют 1 сентября. На данный момент внутри практически полностью сделана чистовая отделка. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу на 25 человек. 

Центр откроет свои двери 1 сентября.
Центр откроет свои двери 1 сентября.
Фото:

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В Тюмени 1 сентября на месте пансионата имени Оловянникова откроют инклюзивный семейный центр. Как сообщили URA.RU представители застройщика «ТИС», которые занимаются реконструкцией здания, внутри оборудуют бассейн, небольшой скалодром, арт-кабинет, мультстудию и гончарную мастерскую. «Это будет инклюзивный семейный центр, где мы будем ждать детей с особенностями и людей без диагнозов. У нас будет бассейн, гончарная студия, арт-кабинет, сенсорная интеграция, ЛФК, скалодром, медицинский кабинет, мультстудия, АВА-терапия. Все, что нужно для реабилитации, у нас предусмотрено. Сейчас также ищем специалистов по терапии рук», — рассказали в «ТИС». Открыть центр планируют 1 сентября. На данный момент внутри практически полностью сделана чистовая отделка. Кроме того здесь планируют открыть частный детский сад и начальную школу на 25 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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