В тюменский драмтеатр привезут нового директора из Екатеринбурга

На пост директора тюменского драмтеатра рассматривают кандидат из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев уволен в связи с утратой доверия
Последний директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев уволен в связи с утратой доверия Фото:

Нового директора Тюменского драматического театра могут привезти из Екатеринбурга. Он заменит экс-главу учреждения Сергея Осинцева, уволенного руководством тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), по утрате доверия. Об этом агентству на условиях анонимности сообщил источник в региональной творческой среде.

«Рассматривается кандидат из Екатеринбурга. Сотрудники драмтеатра уже приготовились встречать нового худрука», — сообщил агентству источник.

В ТКТО, куда входит драмтеатр, не стали оперативно комментировать URA.RU данную информацию. В адрес объединения направлен письменный запрос.

Собеседник агентства в политических кругах региона заметил, что свердловчанин на посту руководителя тюменского театра драмы может стать определенным компромиссом. По его словам, обмен кадрами в творческой среде между регионами идет уже давно и иногородний директор будет «не совсем чужим». С другой стороны, назначение человека не из Тюмени, по мнению собеседника, важно, в условиях протеста коллектива театра против увольнения бывшего худрука Сергея Осинцева.

Ранее URA.RU сообщало, что новый директор Тюменского драмтеатра будет назначен осенью, перед началом театрального сезона. Последний директор учреждения Сергей Осинцев вместе со своим заместителем Александром Чурсиным уволены 7 мая 2025 года — они находятся под следствием и подозреваются в крупном мошенничестве. Сотрудники театра неоднократно высказывались в поддержку бывшего начальства и обращались за помощью в Москву.

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Нового директора Тюменского драматического театра могут привезти из Екатеринбурга. Он заменит экс-главу учреждения Сергея Осинцева, уволенного руководством тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), по утрате доверия. Об этом агентству на условиях анонимности сообщил источник в региональной творческой среде. «Рассматривается кандидат из Екатеринбурга. Сотрудники драмтеатра уже приготовились встречать нового худрука», — сообщил агентству источник. В ТКТО, куда входит драмтеатр, не стали оперативно комментировать URA.RU данную информацию. В адрес объединения направлен письменный запрос. Собеседник агентства в политических кругах региона заметил, что свердловчанин на посту руководителя тюменского театра драмы может стать определенным компромиссом. По его словам, обмен кадрами в творческой среде между регионами идет уже давно и иногородний директор будет «не совсем чужим». С другой стороны, назначение человека не из Тюмени, по мнению собеседника, важно, в условиях протеста коллектива театра против увольнения бывшего худрука Сергея Осинцева. Ранее URA.RU сообщало, что новый директор Тюменского драмтеатра будет назначен осенью, перед началом театрального сезона. Последний директор учреждения Сергей Осинцев вместе со своим заместителем Александром Чурсиным уволены 7 мая 2025 года — они находятся под следствием и подозреваются в крупном мошенничестве. Сотрудники театра неоднократно высказывались в поддержку бывшего начальства и обращались за помощью в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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