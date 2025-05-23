В Тюмени заморозили строительство скандального бизнес-центра

В Тюмени до сих пор не возобновили строительство бизнес-центра возле ЦУМа. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства, объект законсервирован.
«Застройщиком ООО „Тюменский ЦУМ“ (в связи с приостановлением строительства объекта на срок более шести месяцев с перспективой его возобновления в будущем) принято решение о консервации объекта. По состоянию на 22 мая строительство не осуществляется», — рассказали в ГУС.
В 2018 году жители потребовали изменить проект и сделать высотку не такой огромной. Здание должны были построить к началу 2024 года, но работы к Новому году приостановили. Сроки перенесли на 2026-ой. Здание должно превратиться в деловой центр с бассейном и двухэтажной парковкой.
Агентство направило запрос в адрес застройщика. Ответ на него ожидается.
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