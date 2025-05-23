В Тюмени заморозили строительство скандального бизнес-центра

В Тюмени до сих пор не возобновили строительство бизнес-центра возле ЦУМа
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание планировали закончить в 2024 году
Здание планировали закончить в 2024 году Фото:

В Тюмени до сих пор не возобновили строительство бизнес-центра возле ЦУМа. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства, объект законсервирован. 

«Застройщиком ООО „Тюменский ЦУМ“ (в связи с приостановлением строительства объекта на срок более шести месяцев с перспективой его возобновления в будущем) принято решение о консервации объекта. По состоянию на 22 мая строительство не осуществляется», — рассказали в ГУС.

В 2018 году жители потребовали изменить проект и сделать высотку не такой огромной. Здание должны были построить к началу 2024 года, но работы к Новому году приостановили. Сроки перенесли на 2026-ой. Здание должно превратиться в деловой центр с бассейном и двухэтажной парковкой.

Агентство направило запрос в адрес застройщика. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени до сих пор не возобновили строительство бизнес-центра возле ЦУМа. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства, объект законсервирован.  «Застройщиком ООО „Тюменский ЦУМ“ (в связи с приостановлением строительства объекта на срок более шести месяцев с перспективой его возобновления в будущем) принято решение о консервации объекта. По состоянию на 22 мая строительство не осуществляется», — рассказали в ГУС. В 2018 году жители потребовали изменить проект и сделать высотку не такой огромной. Здание должны были построить к началу 2024 года, но работы к Новому году приостановили. Сроки перенесли на 2026-ой. Здание должно превратиться в деловой центр с бассейном и двухэтажной парковкой. Агентство направило запрос в адрес застройщика. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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