Экс-глава ЯНАО поздравил Тюменскую область с днем рождения старым анекдотом

На торжественном мероприятии, посвященном Дню Тюменской области, первый губернатор ЯНАО Юрий Неелов поздравил регион необычным способом. Читая поздравительную речь перед политэлитами экс-глава округа напомнил, что праздник в этом году и у ямальской столицы — Салехарда (отметит 430 лет), а затем рассказал старый анекдот. На мероприятии присутствовал корреспондент URA.RU.
«Вы знаете, у нас раньше как было? Мужики в тундре подопьют и рассуждают: Слушай, вот если так что случись, надо Салехард брать. Салехард возьмем, Москва сама сдастся. Я так подумал, актуальность в этом есть, ведь Сергей Семенович-то [экс-губернатор Тюменской области, мэр Москвы Собянин] наш человек в Москве», — произнес Неелов под аплодисменты зала.
Собеседники в ямальской политтусовке поясняют, что такие разговоры среди северных оленеводов ходили во времена прихода большевиков к власти. Поздравительную речь Неелов закончил бодрым призывом: «Сперва думай о родине, а потом о себе!»
