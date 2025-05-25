Курганцы просят усилить меры безопасности в кафе, где произошла поножовщина

Жители Далматово (Курганская область) обеспокоены очередным случаем поножовщины в городском кафе и просят власти усилить там меры безопасности. Об этом горожане рассказали в соцсети.
«Просим усилить меры безопасности в кафе „Тихий дворик“. Накануне там пьяный мужчина устроил поножовщину и ранил троих молодых людей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», — сообщается в паблике «Подслушано в Далматово» во «ВКонтакте».
По словам местных жителей, драки и конфликты между посетителями заведения происходят уже не первый раз. Люди надеются, что власти и правоохранительные органы наведут порядок в общепите.
В управление МВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее у того же кафе в Далматово пьяный мужчина на иномарке несколько раз переехал женщину. Его задержали и завели уголовное дело. Горожанка скончалась от травм.
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