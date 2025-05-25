25 мая 2025
24 мая 2025

Курганцы просят усилить меры безопасности в кафе, где произошла поножовщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посетитель кафе размахивал ножом
Посетитель кафе размахивал ножом Фото:

Жители Далматово (Курганская область) обеспокоены очередным случаем поножовщины в городском кафе и просят власти усилить там меры безопасности. Об этом горожане рассказали в соцсети.

«Просим усилить меры безопасности в кафе „Тихий дворик“. Накануне там пьяный мужчина устроил поножовщину и ранил троих молодых людей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», — сообщается в паблике «Подслушано в Далматово» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, драки и конфликты между посетителями заведения происходят уже не первый раз. Люди надеются, что власти и правоохранительные органы наведут порядок в общепите.

В управление МВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее у того же кафе в Далматово пьяный мужчина на иномарке несколько раз переехал женщину. Его задержали и завели уголовное дело. Горожанка скончалась от травм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Далматово (Курганская область) обеспокоены очередным случаем поножовщины в городском кафе и просят власти усилить там меры безопасности. Об этом горожане рассказали в соцсети. «Просим усилить меры безопасности в кафе „Тихий дворик“. Накануне там пьяный мужчина устроил поножовщину и ранил троих молодых людей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», — сообщается в паблике «Подслушано в Далматово» во «ВКонтакте». По словам местных жителей, драки и конфликты между посетителями заведения происходят уже не первый раз. Люди надеются, что власти и правоохранительные органы наведут порядок в общепите. В управление МВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее у того же кафе в Далматово пьяный мужчина на иномарке несколько раз переехал женщину. Его задержали и завели уголовное дело. Горожанка скончалась от травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...