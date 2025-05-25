25 мая 2025

Межмуниципальные автобусы в Тюменской области с лета начнут курсировать по новому расписанию

В Тюменской области с 1 июня начнет действовать обловленное расписание автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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ШЕесть новых муниципальных маршрутов начнут курсировать по региону
ШЕесть новых муниципальных маршрутов начнут курсировать по региону Фото:

С 1 июня 2025 года в Тюменской области возобновляется движение межмуниципальных автобусных маршрутов сразу по шести направлениям, а также вводятся изменения в расписание ряда межобластных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

«С 1 июня 2025 года возобновляется движение межмуниципальных маршрутов. Среди них №513 „Тюмень АВ — Голышманово“, №516 „Армизонское АС — Тюмень АВ“, №520 „Тюмень АВ — Абатское АС“, №535 „Тюмень АВ — Нижнеманай“, №630 „Тюмень АВ — Заводоуковск АВ“, №635 „Лебедевка — Тюмень АВ“», — отмечено в сообщении.

Кроме того, изменится расписание межобластного маршрута «Тюмень — Приобье»: количество рейсов в неделю увеличится до четырех. Автобус будет отходить от автовокзала в 19:00 во вторник, среду, субботу и воскресенье. А у маршрута «Тюмень — Челябинск» будет добавлен остановочный пункт «Шадринск АС». Его время отправления перенесли на 15:05.

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С 1 июня 2025 года в Тюменской области возобновляется движение межмуниципальных автобусных маршрутов сразу по шести направлениям, а также вводятся изменения в расписание ряда межобластных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона. «С 1 июня 2025 года возобновляется движение межмуниципальных маршрутов. Среди них №513 „Тюмень АВ — Голышманово“, №516 „Армизонское АС — Тюмень АВ“, №520 „Тюмень АВ — Абатское АС“, №535 „Тюмень АВ — Нижнеманай“, №630 „Тюмень АВ — Заводоуковск АВ“, №635 „Лебедевка — Тюмень АВ“», — отмечено в сообщении. Кроме того, изменится расписание межобластного маршрута «Тюмень — Приобье»: количество рейсов в неделю увеличится до четырех. Автобус будет отходить от автовокзала в 19:00 во вторник, среду, субботу и воскресенье. А у маршрута «Тюмень — Челябинск» будет добавлен остановочный пункт «Шадринск АС». Его время отправления перенесли на 15:05.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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