Межмуниципальные автобусы в Тюменской области с лета начнут курсировать по новому расписанию

С 1 июня 2025 года в Тюменской области возобновляется движение межмуниципальных автобусных маршрутов сразу по шести направлениям, а также вводятся изменения в расписание ряда межобластных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
«С 1 июня 2025 года возобновляется движение межмуниципальных маршрутов. Среди них №513 „Тюмень АВ — Голышманово“, №516 „Армизонское АС — Тюмень АВ“, №520 „Тюмень АВ — Абатское АС“, №535 „Тюмень АВ — Нижнеманай“, №630 „Тюмень АВ — Заводоуковск АВ“, №635 „Лебедевка — Тюмень АВ“», — отмечено в сообщении.
Кроме того, изменится расписание межобластного маршрута «Тюмень — Приобье»: количество рейсов в неделю увеличится до четырех. Автобус будет отходить от автовокзала в 19:00 во вторник, среду, субботу и воскресенье. А у маршрута «Тюмень — Челябинск» будет добавлен остановочный пункт «Шадринск АС». Его время отправления перенесли на 15:05.
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