26 мая 2025

Афанасьев заманивает тюменцев призами на голосование за проекты благоустройства

Мэр Тюмени Афанасьев объявил конкурс для жителей города
© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель может выиграть экскурсию и завтрак с главой города
Победитель может выиграть экскурсию и завтрак с главой города Фото:

В Тюмени в настоящее время идет голосование за три дизайн-проекта благоустройства города. Чтобы привлечь жителей города к мероприятию, мэр столицы региона Максим Афанасьев объявил конкурс. Его суть заключается в том, что 100-тысячный, 105-тысячный и 106-тысячный проголосовавший станут обладателями ценных подарков.

«Скоро тюменцы преодолеют важный рубеж — наберут 100 000 голосов за три дизайн-проекта благоустройства города. Мы хотим объявить специальные призы: наградить тех, кто станет 100-тысячным, 105-тысячным и 106-тысячным проголосовавшими», — поделился Афанасьев в своем telegram-канале.

Идею с призами озвучили студенты ТюмГУ на встрече с главой города. Ребята также и подсказали, что может стать подарком. Среди предложений: экскурсия по улице Дзержинского с завтраком с главой города, экскурсия на теплоходе и экскурсия на вертолете. Мэр Тюмени добавил, что итоги конкурса будут подведены 12 июня, но точный список призов не обозначил.

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В Тюмени в настоящее время идет голосование за три дизайн-проекта благоустройства города. Чтобы привлечь жителей города к мероприятию, мэр столицы региона Максим Афанасьев объявил конкурс. Его суть заключается в том, что 100-тысячный, 105-тысячный и 106-тысячный проголосовавший станут обладателями ценных подарков. «Скоро тюменцы преодолеют важный рубеж — наберут 100 000 голосов за три дизайн-проекта благоустройства города. Мы хотим объявить специальные призы: наградить тех, кто станет 100-тысячным, 105-тысячным и 106-тысячным проголосовавшими», — поделился Афанасьев в своем telegram-канале. Идею с призами озвучили студенты ТюмГУ на встрече с главой города. Ребята также и подсказали, что может стать подарком. Среди предложений: экскурсия по улице Дзержинского с завтраком с главой города, экскурсия на теплоходе и экскурсия на вертолете. Мэр Тюмени добавил, что итоги конкурса будут подведены 12 июня, но точный список призов не обозначил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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