Афанасьев заманивает тюменцев призами на голосование за проекты благоустройства

В Тюмени в настоящее время идет голосование за три дизайн-проекта благоустройства города. Чтобы привлечь жителей города к мероприятию, мэр столицы региона Максим Афанасьев объявил конкурс. Его суть заключается в том, что 100-тысячный, 105-тысячный и 106-тысячный проголосовавший станут обладателями ценных подарков.
«Скоро тюменцы преодолеют важный рубеж — наберут 100 000 голосов за три дизайн-проекта благоустройства города. Мы хотим объявить специальные призы: наградить тех, кто станет 100-тысячным, 105-тысячным и 106-тысячным проголосовавшими», — поделился Афанасьев в своем telegram-канале.
Идею с призами озвучили студенты ТюмГУ на встрече с главой города. Ребята также и подсказали, что может стать подарком. Среди предложений: экскурсия по улице Дзержинского с завтраком с главой города, экскурсия на теплоходе и экскурсия на вертолете. Мэр Тюмени добавил, что итоги конкурса будут подведены 12 июня, но точный список призов не обозначил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!