Фестиваль ЛетоJazz (12+) в Перми стал платным и сменил площадку

Пермский фестиваль джазовой музыки ЛетоJazz в этом году пройдет на двух закрытых площадках. Еще в середине мая организаторы обещали провести его на городской эспланаде с бесплатным входом для все желающих. Но теперь стало известно, что все пройдет более кулуарно и за деньги.
«На эспланаде фестиваля не будет. Все выступления пройдут в частной филармонии „Триумф“ и во дворике института культуры. Вход по билетам», — сообщили URA.RU в пермском Центре по реализации проектов в сфере культуры. Вход на фестиваль стоит от 1500 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что на ЛетоJazz выступят музыканты из России, а также Конго, Ямайки и Франции. Пройдет фестиваль 19 июля.
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