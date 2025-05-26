26 мая 2025

Фестиваль ЛетоJazz (12+) в Перми стал платным и сменил площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Джаз будут играть на закрытых площадках
Джаз будут играть на закрытых площадках Фото:

Пермский фестиваль джазовой музыки ЛетоJazz в этом году пройдет на двух закрытых площадках. Еще в середине мая организаторы обещали провести его на городской эспланаде с бесплатным входом для все желающих. Но теперь стало известно, что все пройдет более кулуарно и за деньги.

«На эспланаде фестиваля не будет. Все выступления пройдут в частной филармонии „Триумф“ и во дворике института культуры. Вход по билетам», — сообщили URA.RU в пермском Центре по реализации проектов в сфере культуры. Вход на фестиваль стоит от 1500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что на ЛетоJazz выступят музыканты из России, а также Конго, Ямайки и Франции. Пройдет фестиваль 19 июля.

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Пермский фестиваль джазовой музыки ЛетоJazz в этом году пройдет на двух закрытых площадках. Еще в середине мая организаторы обещали провести его на городской эспланаде с бесплатным входом для все желающих. Но теперь стало известно, что все пройдет более кулуарно и за деньги. «На эспланаде фестиваля не будет. Все выступления пройдут в частной филармонии „Триумф“ и во дворике института культуры. Вход по билетам», — сообщили URA.RU в пермском Центре по реализации проектов в сфере культуры. Вход на фестиваль стоит от 1500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на ЛетоJazz выступят музыканты из России, а также Конго, Ямайки и Франции. Пройдет фестиваль 19 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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