26 мая 2025

Тюменцу с четвертой стадией рака удалили опухоль из печени

© Служба новостей «URA.RU»
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Операцию провели лапароскопическим методом (архивное фото)
Операцию провели лапароскопическим методом (архивное фото) Фото:

Хирурги «Медицинского города» в Тюмени успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли в труднодоступной зоне печени 68-летнему жителю Ишима с онкологией четвертой стадии. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона, это уже третья лапароскопическая резекция печени у данного пациента, ранее перенесшего курсы химиотерапии.

«Вмешательство было сопряжено с особыми трудностями из-за близости опухоли к крупному сосуду, а также из-за спаечного процесса и повышенной кровоточивости оставшейся части печени. Более 50% органа уже было удалено ранее, и мы понимали, что допустимая граница вмешательства очень мала. Нужно было сохранить как можно больше здоровой ткани», — сообщили в департаменте, со ссылкой на руководителя Центра абдоминальной онкологии МКМЦ «Медицинский город» Евгения Франка.

Врачи использовали современную лапароскопическую 4K-видеосистему с ICG-флуоресцентной навигацией. Эта технология позволила точно определить границы опухоли и сосудов, что минимизировало риски и обеспечило необходимую точность.

После операции у пациента сохранилось три из восьми сегментов печени, чего достаточно для полноценной жизни и возможности повторного прохождения химиотерапии при необходимости. Функции органа, по данным медиков, восстановлены и соответствуют норме.

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Хирурги «Медицинского города» в Тюмени успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли в труднодоступной зоне печени 68-летнему жителю Ишима с онкологией четвертой стадии. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона, это уже третья лапароскопическая резекция печени у данного пациента, ранее перенесшего курсы химиотерапии. «Вмешательство было сопряжено с особыми трудностями из-за близости опухоли к крупному сосуду, а также из-за спаечного процесса и повышенной кровоточивости оставшейся части печени. Более 50% органа уже было удалено ранее, и мы понимали, что допустимая граница вмешательства очень мала. Нужно было сохранить как можно больше здоровой ткани», — сообщили в департаменте, со ссылкой на руководителя Центра абдоминальной онкологии МКМЦ «Медицинский город» Евгения Франка. Врачи использовали современную лапароскопическую 4K-видеосистему с ICG-флуоресцентной навигацией. Эта технология позволила точно определить границы опухоли и сосудов, что минимизировало риски и обеспечило необходимую точность. После операции у пациента сохранилось три из восьми сегментов печени, чего достаточно для полноценной жизни и возможности повторного прохождения химиотерапии при необходимости. Функции органа, по данным медиков, восстановлены и соответствуют норме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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