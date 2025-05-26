Тюменцу с четвертой стадией рака удалили опухоль из печени

Хирурги «Медицинского города» в Тюмени успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли в труднодоступной зоне печени 68-летнему жителю Ишима с онкологией четвертой стадии. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона, это уже третья лапароскопическая резекция печени у данного пациента, ранее перенесшего курсы химиотерапии.
«Вмешательство было сопряжено с особыми трудностями из-за близости опухоли к крупному сосуду, а также из-за спаечного процесса и повышенной кровоточивости оставшейся части печени. Более 50% органа уже было удалено ранее, и мы понимали, что допустимая граница вмешательства очень мала. Нужно было сохранить как можно больше здоровой ткани», — сообщили в департаменте, со ссылкой на руководителя Центра абдоминальной онкологии МКМЦ «Медицинский город» Евгения Франка.
Врачи использовали современную лапароскопическую 4K-видеосистему с ICG-флуоресцентной навигацией. Эта технология позволила точно определить границы опухоли и сосудов, что минимизировало риски и обеспечило необходимую точность.
После операции у пациента сохранилось три из восьми сегментов печени, чего достаточно для полноценной жизни и возможности повторного прохождения химиотерапии при необходимости. Функции органа, по данным медиков, восстановлены и соответствуют норме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!